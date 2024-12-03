Масочный режим ввели в больницах Новороссийска из-за распространения пневмонии

Краснодарский край

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  • © Фото Polina Tankilevitch, pexels.com
    © Фото Polina Tankilevitch, pexels.com

В Новороссийске с каждым днем фиксируют все больше заболевших микоплазменной пневмонией

2 декабря «Новороссийский рабочий» сообщил, что в медицинских учреждениях города вводится масочный режим из-за распространения микоплазменной пневмонии.

За прошлую неделю четверо горожан попали в инфекционную больницу №3. За ноябрь таких случаев было всего 17.

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Как рассказала главный врач инфекционной больницы Елена Андреева, у пациентов наблюдаются повышение температуры до 38-39 °С, лихорадка, затяжной кашель, сопли, слабость. Болезнь обычно протекает без серьезных изменений в легочной ткани и лечится антибиотиками группы макролидов.

По словам Андреевой, за 2023 год в инфекционную больницу с подтвержденной микоплазменной пневмонией поступило 268 человек. Выявить болезнь можно только с помощью исследования крови методом иммуноферментного анализа. Поражает такая пневмония все группы населения — стариков, молодых людей, детей.

Врачи рекомендуют в общественных местах надевать маски и минимизировать контакт с человеком с сильным кашлем.

Как писали Юга.ру, в сети появилась информация, что в Краснодаре наблюдается дефицит вакцин от бешенства. Минздрав региона это подтвердил.

Здоровье Здравоохранение Министерство здравоохранения РФ Новороссийск

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