Масочный режим ввели в больницах Новороссийска из-за распространения пневмонии
В Новороссийске с каждым днем фиксируют все больше заболевших микоплазменной пневмонией
2 декабря «Новороссийский рабочий» сообщил, что в медицинских учреждениях города вводится масочный режим из-за распространения микоплазменной пневмонии.
За прошлую неделю четверо горожан попали в инфекционную больницу №3. За ноябрь таких случаев было всего 17.
Как рассказала главный врач инфекционной больницы Елена Андреева, у пациентов наблюдаются повышение температуры до 38-39 °С, лихорадка, затяжной кашель, сопли, слабость. Болезнь обычно протекает без серьезных изменений в легочной ткани и лечится антибиотиками группы макролидов.
По словам Андреевой, за 2023 год в инфекционную больницу с подтвержденной микоплазменной пневмонией поступило 268 человек. Выявить болезнь можно только с помощью исследования крови методом иммуноферментного анализа. Поражает такая пневмония все группы населения — стариков, молодых людей, детей.
Врачи рекомендуют в общественных местах надевать маски и минимизировать контакт с человеком с сильным кашлем.
Как писали Юга.ру, в сети появилась информация, что в Краснодаре наблюдается дефицит вакцин от бешенства. Минздрав региона это подтвердил.