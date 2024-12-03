Масочный режим ввели в больницах Новороссийска из-за распространения пневмонии

В Новороссийске с каждым днем фиксируют все больше заболевших микоплазменной пневмонией

За прошлую неделю четверо горожан попали в инфекционную больницу №3. За ноябрь таких случаев было всего 17.

Как рассказала главный врач инфекционной больницы Елена Андреева, у пациентов наблюдаются повышение температуры до 38-39 °С, лихорадка, затяжной кашель, сопли, слабость. Болезнь обычно протекает без серьезных изменений в легочной ткани и лечится антибиотиками группы макролидов.

По словам Андреевой, за 2023 год в инфекционную больницу с подтвержденной микоплазменной пневмонией поступило 268 человек. Выявить болезнь можно только с помощью исследования крови методом иммуноферментного анализа. Поражает такая пневмония все группы населения — стариков, молодых людей, детей.

Врачи рекомендуют в общественных местах надевать маски и минимизировать контакт с человеком с сильным кашлем.