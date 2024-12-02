Греческий маршрут: сапсаны Уралсиба помогли ученым отследить миграцию птиц на зимовку

Совместный проект Уралсиба и орнитологов Башкирии помог отследить пути миграции соколов-сапсанов, гнездящихся на уступе здания банка в Уфе

Семейство соколов-сапсанов каждую весну возвращается на крышу здания банка и занимает небольшой технический выступ. С 2019 года Уралсиб проводит круглосуточные онлайн-трансляции о жизни сапсанов. Зрители наблюдают за появлением птенцов и их первыми попытками «встать на крыло» и за работой орнитологов и ветврачей проекта «Атлас птиц города Уфы» во время кольцевания.

Появившуюся на свет на крыше Уралсиба в 2019 году самку сапсана Сибирь на прошлой неделе заметили и сфотографировали в греческом городе Ларисса. Ее опознали по кольцу с номером на лапке — птенцы сезона 2019 года были первыми, кто прошел кольцевание в рамках проекта «Сапсаны Уралсиба».

© Фото Aris Vouros «Самка сапсана Сибирь в Греции», предоставлено проектом «Атлас птиц Уфы»

«Это событие стало значимым для орнитологов и любителей птиц, так как оно подтверждает удивительные миграционные способности сапсанов, которые могут преодолевать тысячи километров в поисках мест для зимовки», — отметила орнитолог Эльза Габбасова.

Обычно сапсаны зимуют в теплых краях до начала весны и возвращаются в родные места в марте-апреле. Уралсиб уже ждет возвращения своих крылатых подопечных в новом сезоне, обеспечивая им комфортные условия для вывода птенцов: к возвращению соколиного семейства площадку тщательно очищают от остатков добычи и следов гнездования птиц прошлого сезона, проверяют дренаж, обновляют слой насыпи на выступе крыши.

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Сапсаны включены в Красную книгу России, а их торговля этими птицами запрещена во всем мире. Что происходит на крыше банка и почему птицам так приглянулось это место, рассказывает фильм Галии Гайсиной (орнитолог, участник проекта «Атлас птиц Уфы») и группы ученых: