ГК «ТОЧНО» достроила первый литер ЖК «Высочество» в Тихорецке

Федеральный девелопер ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) организовал праздник для новоселов 1 литера ЖК «Высочество» в Тихорецке

«Высочество» — первый комплекс комфорт-класса в Тихорецке. ЖК расположен в центре города и включает два литера. Строительство «Высочества» началось в 2022 году. Комплекс рассчитан на 497 квартир для 1058 жителей. Сдачу второго литера запланировали на 2 квартал 2025 года.

На территории 2,7 га девелопер предусмотрел магазины, детские площадки с беседками и теневыми навесами, воркаут-зону с уличными тренажерами, а также площадку для выгула собак и собственную зону барбекю.

Во всех подъездах комплекса есть просторные дизайнерские холлы с местами для отдыха, комнаты для хранения велосипедов и колясок, а также гостевые санузлы на первых этажах.

Территорию ЖК «Высочество» организовали по принципу «двор без машин». А для стоянкки автомобилей обустроили открытый паркинг на 370 машиномест.

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Особое внимание уделили планировкам: в квартирах на первых этажах — высокие потолки (3,6 метра) и просторные террасы, на остальных — лоджии с панорамным остеклением.

В пешей доступности от ЖК находятся горпарк, центральный рынок, детские сады, школы, торговые и досуговые центры.

© Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

«2,5 года назад выбрали для себя стратегию, которую назвали «гордые города». Мы развиваем небольшие города Краснодарского края, чтобы в них появлялись новые рабочие места, строились детские сады и школы, чтобы людям было интересно переезжать сюда жить. Надеемся, что сдача комплекса «Высочество» даст еще один мощный толчок для развития Тихорецка», — отметила директор ГК ТОЧНО Анастасия Маслеха.

В честь выдачи ключей от 312 квартир в первом литере ЖК «Высочество» ГК ТОЧНО организовала праздник для новоселов. Мероприятие посетил мэр Тихорецка Евгений Голубь, который отметил важность этого проекта для города.

«Вот уже более десяти лет ГК ТОЧНО строит дома для российских семей. Благодаря их труду новые дома появились и в нашем городе по улице Калинина. ГК ТОЧНО внесла огромный вклад в архитектурный облик города. Рад видеть, как преобразился район с появлением ЖК «Высочество», — поделился глава Тихорецка.

© Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

© Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

ЖК «Высочество» в Тихорецке — один из комплексов, который включен в стратегию ГК ТОЧНО по развитию малых городов. Помимо него компания строит современные жилые комплексы «Римские каникулы» в Армавире и «Цветной бульвар» в станице Северской.