«Не дайте нашим семьям замерзнуть зимой». Жители Новороссийска пожаловались Путину на отключения электричества

Новороссийцы обратились с просьбой к президенту России Владимиру Путину наказать виновных в частых отключениях электроэнергии

1 декабря телеграм-канал «ЧП Краснодар» опубликовал видео, на котором жители новороссийских поселков Мысхако и Цемдолина обращаются в Владимиру Путину. Люди жалуются, что им провели электричество с нарушениями. «Технических условий на подключение многоквартирных домов к сетям электроснабжения нет. Тогда как нас вообще могли подключить, заведомо обрекая на страдания?» — задаются вопросом люди. По их словам, аварийные отключения из-за повреждений кабеля происходят регулярно и стали нормой. Восстановительные работы длятся более 10 часов.

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«О нашей проблеме знают министерство энергетики, депутаты Госдумы и уполномоченный по делам президента в ЮФО. Отовсюду отписки, как под копирку. Никому до нас нет дела, нас не замечают. Не дайте нашим семьям замерзнуть этой зимой в своих квартирах и домах, накажите виновных», — подытожили новороссийцы. 2 декабря администрация города отреагировала на обращение жителей. По словам чиновников, они знают о непростой ситуации в Мысхако и принимают все меры для решения проблемы. «Жители заключили договор на поставку электроэнергии с ООО «ТНС-Энерго Кубань» через сети ООО «КВАНТ». Старые изношенные кабельные линии давно пришли в негодность и не справляются с возросшими нагрузками на сеть. Это становится причиной частых аварий, и жители остаются без света. Кроме того, у ООО «Квант» нет собственной аварийной бригады, поэтому устранение порывов кабеля часто затягивается», — объяснили в мэрии. Там добавили, что готовят обращение в прокуратуру и Следственный комитет по факту отключения на сетях ООО «КВАНТ». Руководство последнего, в свою очередь, обещает проложить кабели вдоль улицы Котанова в 2025 году. Это должно решить проблему с электроснабжением в селе Мысхако.