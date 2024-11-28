В январе онлайн-кинотеатр Wink покажет премьеру музыкального драмеди «Ландыши. Такая нежная любовь»

Премьера восьмисерийного драмеди «Ландыши. Такая нежная любовь» состоится в январе 2025 года в онлайн-кинотеатре Wink.ru, а пока создатели показали первый тизер истории о любви девушки из богатой семьи и провинциального парня (18+)

Композитором проекта и автором песен стал Женя Трофимов — новая звезда музыкальной сцены, фронтмен группы «Комната культуры», которую уже успели назвать открытием года.

Главные роли в сериале исполнили Ника Здорик («Хор»), Сергей Городничий («Цикады»), Ирина Паутова («Нулевой пациент»), Евгений Коряковский («ГДР») и Владимир Стержаков («Молодежка»). Режиссер проекта —Александр Карпиловский («Модный синдикат»).

Сериал пополнит линейку Wink Originals («‎Слово пацана. Кровь на асфальте»‎, «Фишер», «Комбинация», «Балет», «‎Библиотекарь»‎ и другие). За производство отвечает «НМГ Студия» совместно с компанией «Всемирные русские студии» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

По сюжету Катя Орлова и Леха Данилин случайно встречаются в провинциальном российском городе и женятся в один день. Он — обычный парень, а она — «рафинированная дочка миллиардера», выросшая в Лондоне и потерявшая родителей в автомобильной катастрофе. Их отношения — борьба противоположностей.

«Я давно хотел сыграть в проекте, где отношения выходят на первый план, где парень с девушкой пытаются найти общий язык и компромиссы, вступают в борьбу противоположностей и характеров, как и получилось в «Ландышах». Мой персонаж Леха более патриархального склада, в то время как Кате важна свобода. Было интересно порассуждать на эту тему и попытаться найти ответ», — поделился актер Сергей Городничий.

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В сериале много музыкальных сцен и прозвучит 45 песен. Актриса Ника Здорик поет голосом певицы и блогера, участницы шоу «Голос» Анастасии Белявской, а Сергей Городничий — голосом Жени Трофимова. Для драмеди Трофимов написал пять композиций, включая главный саундтрек — «Вторая весна».

«Для меня это сериал о настоящей любви, о том, что любовь бывает разной. Все эти противоречия, любовные перипетии героев мы постарались отразить и в музыке сериала, подчеркнуть динамику этой истории, характеры персонажей. Я впервые озвучивал героя сериала и в целом выступал в роли композитора, и это был хороший опыт», — композитор, лидер группы «Комната культуры» Женя Трофимов.