Тэффи, Бунин, Набоков. В Краснодаре покажут спектакль «Вдох-выдох»
В Краснодаре 29 ноября можно посмотреть театральную фантазию по произведениям Надежды Тэффи, Ивана Бунина и Владимира Набокова (18+)
Театр «Мечты» анонсировал на 29 ноября и 15 декабря показы спектакля «Вдох-выдох».
Это режиссёрская фантазия Константина Мохова по произведениям классиков русской литературы ХХ века — Надежды Тэффи, Ивана Бунина и Владимира Набокова. Главные роли исполнили Анна Сезоненко и Полина Стрижакова.
Постановка представляет собой размышление о том, как пройти сквозь жизненные испытания, не утратив человеческого достоинства и чести. Также Мохов пытается разобраться, где черпать надежду в трудные времена, как сохранять веру в лучшее, побороть свои страхи и сохранить способность радоваться и наслаждаться жизнью.
Показы пройдут в арт-пространстве «Свои» по адресу улица Зиповская, 5в, литер Х.
Как писали Юга.ру, проект «Культурные люди» анонсировал на 29-30 ноября и 1 декабря премьеру спектакля «Автопортрет» по пьесе Александра Ремеза.