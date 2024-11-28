Тэффи, Бунин, Набоков. В Краснодаре покажут спектакль «Вдох-выдох»

Постановка представляет собой размышление о том, как пройти сквозь жизненные испытания, не утратив человеческого достоинства и чести. Также Мохов пытается разобраться, где черпать надежду в трудные времена, как сохранять веру в лучшее, побороть свои страхи и сохранить способность радоваться и наслаждаться жизнью.

Показы пройдут в арт-пространстве «Свои» по адресу улица Зиповская, 5в, литер Х.