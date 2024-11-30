В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение криминального фильма «Дурная кровь»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Дурная кровь» © Скриншот видео с сайта www.kinopoisk.ru/film/18351
    Кадр из трейлера к фильму «Дурная кровь» © Скриншот видео с сайта www.kinopoisk.ru/film/18351

В Краснодаре 8 декабря покажут криминальную драму Леоса Каракса (18+)

Краснодарский центр психологии и искусства «Люди-Игры» анонсировал на 8 декабря показ криминальной драмы «Дурная кровь». После просмотра состоится обсуждение ленты с режиссером Давидом Джинчарадзе.

Действие фильма Леоса Каракса происходит в ближайшем будущем. Общество истребляет новый вирус, поражающий тех, кто вступает в интимные связи без любви. Молодой мошенник Алекс пытается выкрасть вакцину от болезни и продать ее конкурирующей фирме. Все идет не по плану, когда герой влюбляется в подругу своего пожилого напарника.

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Премьера фильма состоялась на Берлинском кинофестивале, где режиссер получил за него премию Альфреда Бауэра (за открытие новых путей в киноискусстве). Футуристическая драма также удостоилась премии имени Луи Деллюка.

Начало в 17:00 по адресу улица Красноармейская, 45. Стоимость участия 500 рублей.

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