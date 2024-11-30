В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение криминального фильма «Дурная кровь»

Краснодарский центр психологии и искусства «Люди-Игры» анонсировал на 8 декабря показ криминальной драмы «Дурная кровь». После просмотра состоится обсуждение ленты с режиссером Давидом Джинчарадзе.

Действие фильма Леоса Каракса происходит в ближайшем будущем. Общество истребляет новый вирус, поражающий тех, кто вступает в интимные связи без любви. Молодой мошенник Алекс пытается выкрасть вакцину от болезни и продать ее конкурирующей фирме. Все идет не по плану, когда герой влюбляется в подругу своего пожилого напарника.