В Краснодарском крае вырос спрос на онлайн-психологов — аналитики

Реклама
Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото pvproductions, ru.freepik.com
    © Фото pvproductions, ru.freepik.com

По данным аналитиков МегаФона, в 2024 году жители Краснодарского края стали посещать онлайн-сервисы по подбору психологов в 1,5 раза чаще

На основе обезличенного трафика на тематические ресурсы МегаФон выяснил, что время посещения таких сайтов тоже увеличилось — на 27%.

Самым популярным сервисом онлайн-психотерапии за последние 11 месяцев стал «Ясно», объём трафика которого с прошлого года вырос в 6,5 раз. На втором месте расположился Alter, показавший наиболее высокие темпы роста — в 10 раз. Тройку лидеров закрывает Zigmund.Online, чья востребованность возросла в 2,3 раза. В топ‑5 также вошли Psy Chat и YouTalk.

Чаще всего онлайн-сервисами по подбору психологов пользуются женщины (55% от общего чиисла посетителей сайтов). При этом среди мужчин услуги таких специалистов популярны у людей 35–44 лет (9% трафика).

Чего хотят женщины:

Наибольший интерес к психотерапии проявляют жители Кубани активного делового возраста — 35–44 лет (39% дата‑трафика), на втором месте —аудитория 25–34 лет (20%), на третьем — молодежь 14–17 лет (18%). У абонентов старше 65 лет онлайн-консультации менее востребованы.

Поиском психологов в Краснодарском крае начинают заниматься в июле, а октябрь второй год подряд становится пиковым месяцем по интересу пользователей к соответствующим сервисам. Обычно сессии проводят по вторникам и средам, реже — по четвергам и воскресеньям.

Сон для усталых взрослых людей:

«Сегодня цифровые сервисы позволяют эффективно решать разные задачи — независимо от места жительства. Тем важнее в полной мере предоставлять доступ к ним. Мы продолжаем комплексную работу по улучшению и строительству новых базовых станций 4G. В этом году построили и модернизировали более 1000 базовых станций как в крупных городах, так и в небольших населённых пунктах. Особое внимание уделили крупным  по численности населения районам: Динскому, Ейскому, Крымскому, Славянскому, Темрюксому», — прокомментировал директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

Как писали Юга.ру, Минздрав Краснодарского края подтвердил, что в регионе не хватает вакцин от бешенства в связи с отсутствием её у производителя. В 2024 году регион получил только 25% от годовой заявки.

Здоровье Интернет МегаФон Медицина Мобильная связь общество Психология

Новости

Трамваи по улице Московской в Краснодаре не будут ходить неделю
Рестораны Краснодара, Сочи и Геленджика получили премии Russian Wine Awards
В Краснодаре на улице Ставропольской ограничили движение до конца недели
В Краснодаре под трамвайными рельсами на улице Московской образовалась яма. Как теперь ходит транспорт?
В Краснодаре в кино показывают эротическую мелодраму «Эммануэль»
Вышел первый тизер ремейка «Лило и Стич» с реальными актерами

Лента новостей

Как получить выгоду 20% за поездки в общественном транспорте Краснодарского края?
Сегодня, 10:01 Реклама
Как получить выгоду 20% за поездки в общественном транспорте Краснодарского края?
Пройдите тест и узнайте свой способ
«Нет ни одного поражения, которое навсегда»
26 ноября, 10:29 Реклама
«Нет ни одного поражения, которое навсегда»
Альфа-Конфа собрала более 1500 бизнесменов и стартаперов в Сириусе
В Краснодаре под трамвайными рельсами на улице Московской образовалась яма
Сегодня, 10:31
В Краснодаре под трамвайными рельсами на улице Московской образовалась яма
Как теперь ходит транспорт?

Реклама на сайте