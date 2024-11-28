В Краснодарском крае вырос спрос на онлайн-психологов — аналитики

По данным аналитиков МегаФона, в 2024 году жители Краснодарского края стали посещать онлайн-сервисы по подбору психологов в 1,5 раза чаще

На основе обезличенного трафика на тематические ресурсы МегаФон выяснил, что время посещения таких сайтов тоже увеличилось — на 27%.

Самым популярным сервисом онлайн-психотерапии за последние 11 месяцев стал «Ясно», объём трафика которого с прошлого года вырос в 6,5 раз. На втором месте расположился Alter, показавший наиболее высокие темпы роста — в 10 раз. Тройку лидеров закрывает Zigmund.Online, чья востребованность возросла в 2,3 раза. В топ‑5 также вошли Psy Chat и YouTalk.

Чаще всего онлайн-сервисами по подбору психологов пользуются женщины (55% от общего чиисла посетителей сайтов). При этом среди мужчин услуги таких специалистов популярны у людей 35–44 лет (9% трафика).

Чего хотят женщины: колонка психолога

Наибольший интерес к психотерапии проявляют жители Кубани активного делового возраста — 35–44 лет (39% дата‑трафика), на втором месте —аудитория 25–34 лет (20%), на третьем — молодежь 14–17 лет (18%). У абонентов старше 65 лет онлайн-консультации менее востребованы.

Поиском психологов в Краснодарском крае начинают заниматься в июле, а октябрь второй год подряд становится пиковым месяцем по интересу пользователей к соответствующим сервисам. Обычно сессии проводят по вторникам и средам, реже — по четвергам и воскресеньям.

Сон для усталых взрослых людей: как вовремя распознать бессонницу и апноэ и наконец-то выспаться

«Сегодня цифровые сервисы позволяют эффективно решать разные задачи — независимо от места жительства. Тем важнее в полной мере предоставлять доступ к ним. Мы продолжаем комплексную работу по улучшению и строительству новых базовых станций 4G. В этом году построили и модернизировали более 1000 базовых станций как в крупных городах, так и в небольших населённых пунктах. Особое внимание уделили крупным по численности населения районам: Динскому, Ейскому, Крымскому, Славянскому, Темрюксому», — прокомментировал директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.