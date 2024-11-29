В сети появился первый трейлер приквела к сериалу «Декстер»

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  • Кадр из трейлера к сериалу «Декстер: Первородный грех» © Скриншот видео с Rutube-канала «Meloryash»
    Кадр из трейлера к сериалу «Декстер: Первородный грех» © Скриншот видео с Rutube-канала «Meloryash»

Стриминговый сервис Paramount+ выпустил официальный трейлер сериала «Декстер: Первородный грех» (18+)

Rutube-канал Meloryash поделился первым трейлером сериала «Декстер: Первородный грех». Это приквел одноименного проекта о полицейском эксперте Декстере Моргане. Герой жестоко расправляется с преступниками, используя свою работу как прикрытие.

События нового сериала разворачиваются в Майями в 1991 году, за 15 лет до оригинального шоу. Проект рассказывает о становлении Декстера как серийного убийцы. 20-летний студент пытается сдерживать свои порывы и уничтожать только тех, кто не заслуживает жить в обществе.

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Главную роль исполняет Патрик Гибсон. Кристиан Слэйтер сыграет его приемного отца Гарри Моргана, а Сара Мишель Геллар — начальника полиции Таню Мартин. Шоураннером выступит Клайд Филлипс, который ранее работал над оригинальным «Декстером».

В первый сезон войдёт 10 эпизодов. Премьера запланирована на 13 декабря на Paramount+.

Как писали Юга.ру, вышел первый трейлер сериала «Сто лет одиночества» от Netflix.

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В сети появился первый трейлер приквела к сериалу «Декстер»
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