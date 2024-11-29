В сети появился первый трейлер приквела к сериалу «Декстер»

Rutube-канал Meloryash поделился первым трейлером сериала «Декстер: Первородный грех». Это приквел одноименного проекта о полицейском эксперте Декстере Моргане. Герой жестоко расправляется с преступниками, используя свою работу как прикрытие.

События нового сериала разворачиваются в Майями в 1991 году, за 15 лет до оригинального шоу. Проект рассказывает о становлении Декстера как серийного убийцы. 20-летний студент пытается сдерживать свои порывы и уничтожать только тех, кто не заслуживает жить в обществе.