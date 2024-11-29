В Краснодаре на выходных состоится ярмарка книг издательства «МИФ»

Краснодарский край

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  • © Изображение пользователя Rabie Madaci с сайта unsplash.com
    © Изображение пользователя Rabie Madaci с сайта unsplash.com

Можно будет купить книги по бизнесу, психологии, искусству и культуре, детективы, фэнтези и классику (12+)

Издательство «МИФ» (Манн, Иванов и Фербер) анонсировало на 29-30 ноября и 1 декабря ярмарку книг.

Можно будет купить новинки по культуре и искусству, психологии, бизнесу, пополнения в сериях «Мифы от и до» и «Главное в истории», классику в сериях «Вечные истории» и «Вечные истории.Young Adult», фэнтези, детективы, комиксы, книги для детей всех возрастов, подарочные издания.

Для смелых и свободных:

Также в программе несколько лекций:

  • 29 ноября в 17:00 — «Не только печальное очарование вещей: японская художественность и ее особенности» (Елена Хомухина);
  • 30 ноября в 15:00 — «Мифы, легенды и предания как источник вдохновения» (Алиса Аве);
  • 1 декабря в 14:00 — «Литературные тренды» (Анастасия Чернова).

Ярмарка будет работать в «Одном театре» с 11:00 до 20:00 по адресу улица Коммунаров, 268, литер В. Вход свободный.

Как писали Юга.ру, кинокритик Кира Кац анонсировала на 2 декабря лекцию «Наше «новогоднее» кино: заливная рыба, Иван Васильевич и цензура».

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В Краснодаре на выходных состоится ярмарка книг издательства «МИФ»
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