В Краснодаре на выходных состоится ярмарка книг издательства «МИФ»

Можно будет купить книги по бизнесу, психологии, искусству и культуре, детективы, фэнтези и классику (12+)

Издательство «МИФ» (Манн, Иванов и Фербер) анонсировало на 29-30 ноября и 1 декабря ярмарку книг. Можно будет купить новинки по культуре и искусству, психологии, бизнесу, пополнения в сериях «Мифы от и до» и «Главное в истории», классику в сериях «Вечные истории» и «Вечные истории.Young Adult», фэнтези, детективы, комиксы, книги для детей всех возрастов, подарочные издания.

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Также в программе несколько лекций: 29 ноября в 17:00 — «Не только печальное очарование вещей: японская художественность и ее особенности» (Елена Хомухина);

30 ноября в 15:00 — «Мифы, легенды и предания как источник вдохновения» (Алиса Аве);

1 декабря в 14:00 — «Литературные тренды» (Анастасия Чернова). Ярмарка будет работать в «Одном театре» с 11:00 до 20:00 по адресу улица Коммунаров, 268, литер В. Вход свободный.