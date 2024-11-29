В Краснодаре на выходных состоится ярмарка книг издательства «МИФ»
Можно будет купить книги по бизнесу, психологии, искусству и культуре, детективы, фэнтези и классику (12+)
Издательство «МИФ» (Манн, Иванов и Фербер) анонсировало на 29-30 ноября и 1 декабря ярмарку книг.
Можно будет купить новинки по культуре и искусству, психологии, бизнесу, пополнения в сериях «Мифы от и до» и «Главное в истории», классику в сериях «Вечные истории» и «Вечные истории.Young Adult», фэнтези, детективы, комиксы, книги для детей всех возрастов, подарочные издания.
Для смелых и свободных:
Также в программе несколько лекций:
- 29 ноября в 17:00 — «Не только печальное очарование вещей: японская художественность и ее особенности» (Елена Хомухина);
- 30 ноября в 15:00 — «Мифы, легенды и предания как источник вдохновения» (Алиса Аве);
- 1 декабря в 14:00 — «Литературные тренды» (Анастасия Чернова).
Ярмарка будет работать в «Одном театре» с 11:00 до 20:00 по адресу улица Коммунаров, 268, литер В. Вход свободный.
Как писали Юга.ру, кинокритик Кира Кац анонсировала на 2 декабря лекцию «Наше «новогоднее» кино: заливная рыба, Иван Васильевич и цензура».