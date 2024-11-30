Краснодарцев приглашают на кринж-пати, где будут смотреть новогоднее кино

Кадр из трейлера к фильму «Отпуск по обмену» © Скриншот видео с Rutube-канала «Просто киношка»

Кадр из трейлера к фильму «Отпуск по обмену» © Скриншот видео с Rutube-канала «Просто киношка»

В Краснодаре состоится серия показов новогодних фильмов разных лет (18+)

Фотостудия Sisters анонсировала* на декабрь несколько праздничных кринж-пати. Формат не предусматривает каких-либо ограничений. Зрители смотрят новогодние фильмы, могут комментировать и озвучивать сцены, оценивать уровень кринжа специальными табличками, обсуждать или осуждать героев.

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Расписание кинопоказов: 1 декабря в 19:30 — «Гарри Поттер и философский камень»;

3 декабря в 19:30 — «Гарри Поттер и тайная комната»;

5 декабря в 19:30 — «Когда Гарри встретил Салли»;

6 декабря в 19:00 — «Гарри Поттер и философский камень»;

6 декабря в 21:30 — «Гарри Поттер и тайная комната»;

7 декабря в 19:00 — «Клаус мульт»;

10 декабря в 19:30 — «Гарри Поттер и узник Азкабана»;

12 декабря в 19:30 — «Отпуск по обмену»; Стоимость участия 300 рублей. На кинопросмотр можно брать с собой любые напитки и снеки. Приветствуются пижамы и любые костюмы. Фотостудия Sisters находится по адресу улица Карасунская, 86.