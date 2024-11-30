Краснодарцев приглашают на кринж-пати, где будут смотреть новогоднее кино
В Краснодаре состоится серия показов новогодних фильмов разных лет (18+)
Фотостудия Sisters анонсировала* на декабрь несколько праздничных кринж-пати.
Формат не предусматривает каких-либо ограничений. Зрители смотрят новогодние фильмы, могут комментировать и озвучивать сцены, оценивать уровень кринжа специальными табличками, обсуждать или осуждать героев.
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Расписание кинопоказов:
- 1 декабря в 19:30 — «Гарри Поттер и философский камень»;
- 3 декабря в 19:30 — «Гарри Поттер и тайная комната»;
- 5 декабря в 19:30 — «Когда Гарри встретил Салли»;
- 6 декабря в 19:00 — «Гарри Поттер и философский камень»;
- 6 декабря в 21:30 — «Гарри Поттер и тайная комната»;
- 7 декабря в 19:00 — «Клаус мульт»;
- 10 декабря в 19:30 — «Гарри Поттер и узник Азкабана»;
- 12 декабря в 19:30 — «Отпуск по обмену»;
Стоимость участия 300 рублей. На кинопросмотр можно брать с собой любые напитки и снеки. Приветствуются пижамы и любые костюмы. Фотостудия Sisters находится по адресу улица Карасунская, 86.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре в кино показывают эротическую мелодраму «Эммануэль».
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