Доля новых китайских авто на рынке достигла 68% — аналитики

Эксперты рассказали о трендах авторынка на третьей федеральной дилерской конференции «Высшая передача» в Москве

Как рассказал на конференции Артем Соколов, руководитель команды аналитики коммерческого блока Авито Авто, российский авторынок за последний год уверенно рос. Особенно в сегменте новых автомобилей китайских производителей и их дилеров: доля предложения моделей из Китая стабилизировалась на уровне 68%. Доля же российских авто при этом — 22%.

437 машин на тысячу человек: союз транспортников назвал Краснодар самым автомобилизированным городом РФ

Лояльность к китайскому автопрому подтверждает и анализ поисковых запросов. Ранее покупатели рассматривали наряду с новыми «китайцами» авто европейских, японских или корейских марок с пробегом. Но сегодня альтернативой выбранному новому китайскому автомобилю становятся и другие бренды из Китая. Например, авто марки Geely конкурирует за внимание автовладельцев с новым Haval Jolion, а также с Toyota Camry и Hyundai Santa Fe с пробегом. Вместе с новой моделью бренда JETOUR рассматривают Jaecoo J7, Toyota Camry, Hyundai Solaris и Kia Sportage.

«В сегменте автомобилей с пробегом предложение на площадке Авито Авто увеличилось на 35% по отношению к октябрю предыдущего года. Доля предложений дилеров в этом сегменте составила 22%. Сохраняющаяся доступность автомобилей с пробегом у дилеров говорит о том, что они становятся более клиентоориентированными», — прокомментировал Артем Соколов.

Среди объявлений о продаже машин с пробегом китайские авто занимают 5%. Доля российских автомобилей — 25%. В тройке лидеров по предложению — японские (21%), немецкие (17%) и южнокорейские (15%) авто. На них приходится 70% предложений.

Читайте также: В Краснодарском крае ввели штраф за парковку автомобилей на клумбах и газонах

Важным драйвером развития авторынка стала цифровизация. Арина Дзюба, руководитель продукта для частных пользователей, подчеркнула, что более 7 млн покупателей автомобилей каждый день начинают свой путь с главной страницы Авито. При этом опрос Авито Авто показал, что 34% покупателей готовы приобрести автомобиль у дилера — это на 5% больше, чем год назад. 82% покупателей после покупки у дилера оценили свой опыт положительно.

Антон Воронов, директор по развитию сегмента автодилеров Авито Авто, отметил, что сейчас на платформу приходят более 36,6 млн пользователей в месяц, на ней одновременно размещают более 1 млн легковых авто и ежедневно заключают 28 тысяч сделок.

Читайте также: На Авито появился бесплатный сервис для покупки автомобилей у проверенных дилеров

В «звездный» состав экспертов на конференции вошли Максим Кадаков (главный редактор журнала «За Рулем»), Елена Лисовская («Лиса рулит»), команда «Привет Тачки» в лице Ильи Фролова и Алексея Жутикова, а также Алексей Бутенко (руководитель «Журнала Авито Авто»). Эксперты поделились инсайтами по созданию востребованного контента, развитию личного бренда и эффективному взаимодействию с аудиторией в соцсетях.