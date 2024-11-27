Уралсиб повысил ставки по вкладу для пенсионеров

Банк Уралсиб расширил линейку и повысил ставки по вкладу «Почетный пенсионер»

Банк Уралсиб ввел новый срок по вкладу «Почетный пенсионер» — 541 день — и повысил процентные ставки по депозитам, размещенным на 181 и 732 дня, с ежемесячной выплатой процентов.

Также у пенсионеров появилась возможность выбирать формат получения доходности — ежемесячно или единовременно в конце вклада.

Новые ставки по вкладу «Почетный пенсионер» — от 19,48 до 24,2% годовых (в зависимости от срока вклада и условий выплаты процентов —ежемесячно или в конце срока). На вклад можно положить от 50 тыс. до 10 млн рублей включительно на 91, 181, 367, 541 или 732 дня.

Вклад может открыть клиент банка, получающий пенсию на карту «Почетный пенсионер» или другую карту или счет в Уралсибе.

До 30 января 2025 года действует акция «Признательность пенсионерам: за перевод пенсии на карту «Мир» Уралсиба банк дарит клиентам по 3000 рублей. Для получения денежного бонуса нужно: подать заявление о переводе пенсии на карту Уралсиба любым удобным способом (в отделении Уралсиба, Социальном фонде России, МФЦ или на сайте «Госуслуг»)

с 1 июля по 31 декабря 2024 года включительно получить первую пенсию на карту;

совершить одну покупку по карте на любую сумму. Подарочные 3000 рублей придут на карту в месяце, следующем за месяцем поступления первой пенсии.

Подробности о вкладах и накопительных счетах можно узнать в ближайших отделениях Уралсиба, по телефону 8(800)250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте.

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