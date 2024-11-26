Уралсиб предложил бизнесу торговые терминалы с бесплатным мобильным интернетом
Банк Уралсиб предложил бизнес-клиентам торговый эквайринг с бесплатным подключением к мобильному интернету
Теперь банк может установить терминалы в торговых точках клиента сразу с работающей сим-картой внутри. Связь бесплатна на весь период пользования терминалом.
Предприниматели могут выбрать любого из трех операторов — «МТС», «Мегафон», Т2 — в зависимости от качества покрытия и стабильности связи в конкретной торговой точке.
Уралсиб запустил стоп-информер в онлайн-банке для бизнеса:
У банка или его партнеров можно приобрести либо арендовать современные модели эквайрингового оборудования: мобильные, стационарные, интегрируемые с кассой, устройства 2в1 (онлайн-касса со встроенным терминалом). Уралсиб обеспечивает бесплатную доставку, подключение терминала и последующее сервисное сопровождение.
Подробности о продуктах и услугах для малого бизнеса можно узнать на сайте банка и по телефону 8-800-700-77-16.
Как писали Юга.ру, Уралсиб повысил ставки по депозитам для бизнеса.
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