В Краснодаре состоится лекция, посвященная творчеству Эдуарда Мане

Краснодарский край

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  • Кадр из фильма «Мане – отец современного искусства» © Скриншот видео с Rutube-канала «Художники.РУ www.hudogniki.ru»
    Кадр из фильма «Мане – отец современного искусства» © Скриншот видео с Rutube-канала «Художники.РУ www.hudogniki.ru»

В Краснодаре историк расскажет о самых знаковых полотнах мастера (12+)

Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 28 ноября лекцию «Эдуард Мане. Жизнь и творчество».

Историк и куратор Павел Власенко расскажет о новаторском подходе художника, покажет самые знаковые полотна мастера и поговорит с гостями о автобиографичности картин Мане.

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Эдуард Мане — французский живописец и график, один из родоначальников импрессионизма. Художнику нравилось переосмыслять сюжеты и мотивы живописи старых мастеров, наполнить их актуальным содержанием. Значительное влияние на становление Мане оказало творчество Джорджоне, Тициана, Хальса, Веласкеса, Гойи, Делакруа.

Лекция пройдет в кофейне «Чехов» по адресу улица Гимназическая, 79. Начало встречи в 17:00.

Как писали Юга.ру, краснодарский проект Mustread анонсировал на 30 ноября встречу читательского клуба «Между строк». Её посвятят Анне Ахматовой.

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