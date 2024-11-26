В Краснодаре состоится лекция, посвященная творчеству Эдуарда Мане

В Краснодаре историк расскажет о самых знаковых полотнах мастера (12+)

Историк и куратор Павел Власенко расскажет о новаторском подходе художника, покажет самые знаковые полотна мастера и поговорит с гостями о автобиографичности картин Мане.

Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 28 ноября лекцию «Эдуард Мане. Жизнь и творчество».

Эдуард Мане — французский живописец и график, один из родоначальников импрессионизма. Художнику нравилось переосмыслять сюжеты и мотивы живописи старых мастеров, наполнить их актуальным содержанием. Значительное влияние на становление Мане оказало творчество Джорджоне, Тициана, Хальса, Веласкеса, Гойи, Делакруа.

Лекция пройдет в кофейне «Чехов» по адресу улица Гимназическая, 79. Начало встречи в 17:00.