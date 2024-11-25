Уралсиб запустил стоп-информер в онлайн-банке для бизнеса. Чем полезен новый сервис?

Банк Уралсиб запустил информационный сервис, который предупреждает бизнес-клиентов о неоплаченных в срок расчетных документах и ограничениях по счетам

Теперь в онлайн-банке отображается общая сумма неоплаченных документов — на главной странице и в карточке счета по статусам («Ожидают средства» и «Ожидают акцепт») и видам картотеки. Документы группируются в хронологическом порядке, в той же вкладке можно запросить справку о составе картотеки.

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Также в интернет-банке появились предупреждения об ограничениях и арестах по счетам: при запрете любых расходных операции — значок «стоп»;

при ограничениях по 115-ФЗ — уведомление о том, что доступ к интернет-банку ограничен. Ограничения группируют по источникам: ФНС, ФТС, исполнительные органы, суды — с информацией о номере и дате принятия решения, органе и сумме ограничения. (этот способ доступен всем клиентам с указанием общей суммы ограничений по счету, причин возникновения ограничений и рекомендации по их снятию).

Подробности о продуктах и услугах для малого бизнеса можно узнать на сайте банка и по телефону 8-800-700-77-16.

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