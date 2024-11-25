25% от годовой заявки. Минздрав Краснодарского края подтвердил, что в регионе не хватает вакцин от бешенства

Предыстория. 24 ноября в сети появилась информация, что в Краснодаре дефицит вакцин от бешенства. Два городских медучреждения эту информацию подтвердили.

25 ноября Юга.ру связались с пресс-службой Министерства здравоохранения Краснодарского края. Там заявили, что осенью в регионе действительно сложился дефицит антирабической вакцины (от бешенства) в связи с отсутствием её у производителя. В 2024 году край получил только 25% от годовой заявки.