25% от годовой заявки. Минздрав Краснодарского края подтвердил, что в регионе не хватает вакцин от бешенства

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

Осенью в медицинских организациях Кубани сложился дефицит антирабической вакцины

Предыстория. 24 ноября в сети появилась информация, что в Краснодаре дефицит вакцин от бешенства. Два городских медучреждения эту информацию подтвердили.

25 ноября Юга.ру связались с пресс-службой Министерства здравоохранения Краснодарского края. Там заявили, что осенью в регионе действительно сложился дефицит антирабической вакцины (от бешенства) в связи с отсутствием её у производителя. В 2024 году край получил только 25% от годовой заявки.

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«Министерством организовано перераспределение вакцины антирабической между медицинскими организациями. Направлены письма производителям с просьбой в организации приоритетных поставок на территорию Краснодарского края», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что поставка прививок от бешенства ожидается до конца года.

Как писали Юга.ру, в Адлерском районе Сочи школу закрыли на карантин из-за пневмонии.

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