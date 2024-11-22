Раз и «Навсегда»: «Ростелеком» запустил новые тарифы на услуги для дома и семьи, которые не изменятся никогда
«Ростелеком» запустил акцию «Навсегда»: клиенты могут подключить все нужные для дома и семьи цифровые услуги по фиксированной цене — тарифы на них не будут повышать никогда
Акция «Навсегда» распространяется на следующие услуги:
- домашний интернет (тариф «Технологии доступа. Навсегда»);
- пакет с домашним интернетом и мобильной связью (тариф «Технологии общения. Навсегда»);
- пакет с домашним интернетом, ТВ и онлайн-кинотеатром Wink.ru (тариф «Технологии развлечения. Навсегда»);
- пакет с домашним интернетом, ТВ, онлайн-кинотеатром и мобильной связью (тариф «Технологии выгоды. Навсегда»).
Дополнительные услуги, опции, сервисы и оборудование оплачиваются по базовым тарифам.
Провайдер отметил, что, подключая удобные и безопасные сервисы домашнего интернета, мобильной связи, IPTV и онлайн-кинотеатра Wink.ru, клиенты могут быть уверены, что размер абонентской платы не изменится.
YouTube стал вновь доступен у россиян:
«Предложение для новых абонентов «Ростелекома» — это честная сделка: здесь нет никаких скрытых платежей или промопериода. Стоимость услуг фиксируется для пользователя действительно навсегда. А значит наша акция — выгодный подарок не на один только Новый год, а на все будущие праздники сразу», — рассказал директор по продуктам и тарифам массового сегмента «Ростелекома» Алексей Демяненко.
Стоимость пакета услуг в линейке «Навсегда» фиксируется для новых абонентов при подключении до 15 февраля 2025 года. Оставить заявку на подключение можно на сайте «Ростелекома» до 31 января 2025 года, там же доступны полные условия акции. Точный размер тарифов зависит от количества выбранных услуг и города подключения.