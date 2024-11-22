Раз и «Навсегда»: «Ростелеком» запустил новые тарифы на услуги для дома и семьи, которые не изменятся никогда

«Ростелеком» запустил акцию «Навсегда»: клиенты могут подключить все нужные для дома и семьи цифровые услуги по фиксированной цене — тарифы на них не будут повышать никогда

Акция «Навсегда» распространяется на следующие услуги: домашний интернет (тариф «Технологии доступа. Навсегда»);

пакет с домашним интернетом и мобильной связью (тариф «Технологии общения. Навсегда»);

пакет с домашним интернетом, ТВ и онлайн-кинотеатром Wink.ru (тариф «Технологии развлечения. Навсегда»);

пакет с домашним интернетом, ТВ, онлайн-кинотеатром и мобильной связью (тариф «Технологии выгоды. Навсегда»). Дополнительные услуги, опции, сервисы и оборудование оплачиваются по базовым тарифам.

Провайдер отметил, что, подключая удобные и безопасные сервисы домашнего интернета, мобильной связи, IPTV и онлайн-кинотеатра Wink.ru, клиенты могут быть уверены, что размер абонентской платы не изменится.

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«Предложение для новых абонентов «Ростелекома» — это честная сделка: здесь нет никаких скрытых платежей или промопериода. Стоимость услуг фиксируется для пользователя действительно навсегда. А значит наша акция — выгодный подарок не на один только Новый год, а на все будущие праздники сразу», — рассказал директор по продуктам и тарифам массового сегмента «Ростелекома» Алексей Демяненко.