Авторская поэзия и живая музыка. В Краснодаре состоится концерт «Na рифмы»

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

С авторской поэзией выступят Наталья Дачевская и Артем Климцев (16+)

Дом творчества «Пространство и время» анонсировал на 30 ноября концерт «Na рифмы».

Под музыкальное сопровождение Айка Мирзояна и Александра Кравчука с авторской поэзией выступят Наталья Дачевская и Артём Климцев.

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«Это будет открытый диалог авторов со зрителем. Через поэзию поговорим о глубоком, сокровенном и душевном. А живая музыка усилит эффект присутствия в моменте», — рассказали организаторы.

Начало в 19:00. Стоимость участия 1200 рублей. Дом творчества «Пространство и время» находится по адресу улица Седина, 54.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре детская писательница Юлия Овчинникова 23 ноября представит свою новую книгу «В долине Розовой травы» из цикла «Сказание Мягкоземья».

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Авторская поэзия и живая музыка. В Краснодаре состоится концерт «Na рифмы»
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