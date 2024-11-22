Авторская поэзия и живая музыка. В Краснодаре состоится концерт «Na рифмы»
С авторской поэзией выступят Наталья Дачевская и Артем Климцев (16+)
Дом творчества «Пространство и время» анонсировал на 30 ноября концерт «Na рифмы».
Под музыкальное сопровождение Айка Мирзояна и Александра Кравчука с авторской поэзией выступят Наталья Дачевская и Артём Климцев.
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«Это будет открытый диалог авторов со зрителем. Через поэзию поговорим о глубоком, сокровенном и душевном. А живая музыка усилит эффект присутствия в моменте», — рассказали организаторы.
Начало в 19:00. Стоимость участия 1200 рублей. Дом творчества «Пространство и время» находится по адресу улица Седина, 54.
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