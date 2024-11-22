Авторская поэзия и живая музыка. В Краснодаре состоится концерт «Na рифмы»

С авторской поэзией выступят Наталья Дачевская и Артем Климцев (16+)

Под музыкальное сопровождение Айка Мирзояна и Александра Кравчука с авторской поэзией выступят Наталья Дачевская и Артём Климцев.

Дом творчества «Пространство и время» анонсировал на 30 ноября концерт «Na рифмы».

«Это будет открытый диалог авторов со зрителем. Через поэзию поговорим о глубоком, сокровенном и душевном. А живая музыка усилит эффект присутствия в моменте», — рассказали организаторы.

Начало в 19:00. Стоимость участия 1200 рублей. Дом творчества «Пространство и время» находится по адресу улица Седина, 54.