Уралсиб снова поднял ставки по рублевому вкладу «Доход»

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  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

Банк Уралсиб повысил ставки по рублевому вкладу «Доход»

Банк сохранил высокую доходность вклада «Доход» на 1 год — до 24,25% годовых с капитализацией процентов. При этом в целом по линейке проценты варьируются от 20 до 25% годовых с капитализацией (в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада).

Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн — 1 тыс. рублей, в офисах банка — 100 тыс. рублей, а максимальная — 1 млрд рублей. Сроки размещения вклада: 91, 121, 181, 367, 732 или 1100 дней.

При оформлении вклада «Доход» от 2 млн до 7 млн рублей включительно на 181 день новые клиенты могут получить 22,5–23% годовых с учетом капитализации.

Подробности о вкладах и накопительных счетах можно узнать в ближайших отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте банка.

Как писали Юга.ру, Уралсиб также повысил ставки по депозитам для бизнес-клиентов — юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

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