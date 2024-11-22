Краснодарцев приглашают послушать поэзию Ахматовой

В Краснодаре 30 ноября состоится очередная встреча читательского клуба «Между строк» (16+)

Краснодарский проект Mustread анонсировал* на 30 ноября очередное событие в рамках клуба «Между строк». Встреча будет посвящена Анне Ахматовой. Гости послушают поэзию в прочтении приглашенного чтеца, а затем вместе с филологом проведут текстовый анализ и отыщут скрытые смыслы в творчестве автора.

Начало в 15:00, стоимость участия 700 рублей. Встреча пройдет по адресу улица Тургенева, 14/1. До этого в рамках клуба «Между строк» гости могли послушать поэзию Бродского и Маяковского.