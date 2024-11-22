Краснодарцев приглашают послушать поэзию Ахматовой

Краснодарский край

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  • © Фото stockking, Freepik.com
    © Фото stockking, Freepik.com

В Краснодаре 30 ноября состоится очередная встреча читательского клуба «Между строк» (16+)

Краснодарский проект Mustread анонсировал* на 30 ноября очередное событие в рамках клуба «Между строк».

Встреча будет посвящена Анне Ахматовой. Гости послушают поэзию в прочтении приглашенного чтеца, а затем вместе с филологом проведут текстовый анализ и отыщут скрытые смыслы в творчестве автора.

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Начало в 15:00, стоимость участия 700 рублей. Встреча пройдет по адресу улица Тургенева, 14/1.

До этого в рамках клуба «Между строк» гости могли послушать поэзию Бродского и Маяковского.

Как писали Юга.ру, детский книжный магазин «Бабушка-ракета» анонсировал на 23 ноября встречу с писательницей Юлией Овчинниковой. Она представит свою новую книгу «В долине Розовой травы» из цикла «Сказание Мягкоземья».

*Instagram — соцсеть, принадлежащая корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.

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