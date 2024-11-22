Краснодарцев приглашают послушать поэзию Ахматовой
В Краснодаре 30 ноября состоится очередная встреча читательского клуба «Между строк» (16+)
Краснодарский проект Mustread анонсировал* на 30 ноября очередное событие в рамках клуба «Между строк».
Встреча будет посвящена Анне Ахматовой. Гости послушают поэзию в прочтении приглашенного чтеца, а затем вместе с филологом проведут текстовый анализ и отыщут скрытые смыслы в творчестве автора.
Начало в 15:00, стоимость участия 700 рублей. Встреча пройдет по адресу улица Тургенева, 14/1.
До этого в рамках клуба «Между строк» гости могли послушать поэзию Бродского и Маяковского.
Как писали Юга.ру, детский книжный магазин «Бабушка-ракета» анонсировал на 23 ноября встречу с писательницей Юлией Овчинниковой. Она представит свою новую книгу «В долине Розовой травы» из цикла «Сказание Мягкоземья».
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