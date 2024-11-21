Уралсиб повысил ставки по депозитам для бизнеса

Банк Уралсиб поднял ставки по депозитам в рублях для бизнес-клиентов — юрлиц и индивидуальных предпринимателей

Годовая доходность по депозиту «Классический Онлайн» составила: 21,5% при размещении на 6 месяцев;

22,5% — на 9 месяцев;

22% — на год.

Депозит можно самостоятельно открыть в онлайн-банке «Уралсиб Бизнес Онлайн». Для этого нужно нажать «Открыть депозит», выбрать вид, сумму и срок вклада, а также порядок выплаты процентов.

Для онлайн-открытия доступна линейка депозитов под разные задачи и возможности клиентов: «Классический Онлайн», «С возможностью расторжения», «Пополняемый», «Управляемый».

Полные условия по депозитам для бизнеса можно узнать в офисах банка, обслуживающих бизнес-клиентов, по телефону 8-800-700-77-16 или на сайте Уралсиба.