Уралсиб повысил ставки по депозитам для бизнеса

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Банк Уралсиб поднял ставки по депозитам в рублях для бизнес-клиентов — юрлиц и индивидуальных предпринимателей

Годовая доходность по депозиту «Классический Онлайн» составила:

  • 21,5% при размещении на 6 месяцев;
  • 22,5% — на 9 месяцев;
  • 22% — на год.

Депозит можно самостоятельно открыть в онлайн-банке «Уралсиб Бизнес Онлайн». Для этого нужно нажать «Открыть депозит», выбрать вид, сумму и срок вклада, а также порядок выплаты процентов.

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Для онлайн-открытия доступна линейка депозитов под разные задачи и возможности клиентов: «Классический Онлайн», «С возможностью расторжения», «Пополняемый», «Управляемый». 

Полные условия по депозитам для бизнеса можно узнать в офисах банка, обслуживающих бизнес-клиентов, по телефону 8-800-700-77-16 или на сайте Уралсиба.

Как писали Юга.ру, Уралсиб будет выплачивать до 7500 рублей за привлечение в банк бизнес-клиентов. Присоединиться к партнерской программе можно в личном кабинете.

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