Краснодарская «Гвардия» сыграет с олимпийскими и мировыми чемпионами по хоккею

Команда «Гвардия» из Краснодара 22 ноября сыграет с «Легендами хоккея»

Администрация кубанской столицы анонсировала на 22 ноября матч между краснодарской командой «Гвардия» и «Легендами хоккея». От последней на лёд выйдут олимпийские и мировые чемпионы Алексей Касатонов, Александр Гуськов, Вячеслав Буцаев, Виталий Прохоров, Валерий Каменский, Александр Кожевников. Также к команде присоединится чемпион мира по боксу Олег Саитов.

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Игра пройдет в ледовом дворце Ice Palace по адресу улица Пригородная, 24. Начало матча в 17:00. Вход свободный. Клуб «Легенды хоккея» появился в 2005 году. Учредителями выступили Федерация хоккея Москвы и ХК «ГРАД». Команда объединила самых титулованных российских хоккеистов, многократных чемпионов Европы, мира и Олимпийских игр.