Краснодарская «Гвардия» сыграет с олимпийскими и мировыми чемпионами по хоккею

Краснодарский край

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  • © Фото chandlervid85, Freepik.com
    © Фото chandlervid85, Freepik.com

Команда «Гвардия» из Краснодара 22 ноября сыграет с «Легендами хоккея»

Администрация кубанской столицы анонсировала на 22 ноября матч между краснодарской командой «Гвардия» и «Легендами хоккея».

От последней на лёд выйдут олимпийские и мировые чемпионы Алексей Касатонов, Александр Гуськов, Вячеслав Буцаев, Виталий Прохоров, Валерий Каменский, Александр Кожевников. Также к команде присоединится чемпион мира по боксу Олег Саитов.

В Краснодар вернулся хоккей:

Игра пройдет в ледовом дворце Ice Palace по адресу улица Пригородная, 24. Начало матча в 17:00. Вход свободный.

Клуб «Легенды хоккея» появился в 2005 году. Учредителями выступили Федерация хоккея Москвы и ХК «ГРАД». Команда объединила самых титулованных российских хоккеистов, многократных чемпионов Европы, мира и Олимпийских игр.

Как писали Юга.ру, ФК «Краснодар» приостановит работу второй команды («Краснодар-2») на неопределенный срок. По информации источника, клуб не смогл выполнить поставленную перед ним задачу. 

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