В Краснодаре пройдет бесплатная лекция «Музы великих художников»

Краснодарский край

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  • © Фото rawpixel.com, Freepik.com
    © Фото rawpixel.com, Freepik.com

Краснодарцам расскажут, кто вдохновлял известных мастеров (12+)

Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 20 ноября лекцию «Музы великих художников».

Преподаватель фотографии в Академическом колледже ИМСИТ Анна Кришневская расскажет, как реальные женщины становились источником вдохновения для создания бессмертных полотен и как их образы отразились в искусстве.

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Так, Берта Моризо была музой Эдгара Дега, Симонетта Веспуччи вдохновляла Ботичелли, Сюзанна Валадон — Тулуз-Лотрека и Ренуара, Джейн Берден — Россетти, Лидия Делекторская — Матисса. Об этих персонажах и многих других гостям расскажут на лекции.

Встреча начнется в 16:00 по адресу улица Октябрьская, 51. Вход свободный.

Как писали Юга.ру, краснодарский проект Mustread анонсировал на 23 ноября лекцию «Отцы и дети: в литературе и в жизни». Филолог Анастасия Чернова сделает анализ известных текстов.

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В Краснодаре пройдет бесплатная лекция «Музы великих художников»
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