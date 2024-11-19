В Краснодаре пройдет бесплатная лекция «Музы великих художников»
Краснодарцам расскажут, кто вдохновлял известных мастеров (12+)
Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 20 ноября лекцию «Музы великих художников».
Преподаватель фотографии в Академическом колледже ИМСИТ Анна Кришневская расскажет, как реальные женщины становились источником вдохновения для создания бессмертных полотен и как их образы отразились в искусстве.
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Так, Берта Моризо была музой Эдгара Дега, Симонетта Веспуччи вдохновляла Ботичелли, Сюзанна Валадон — Тулуз-Лотрека и Ренуара, Джейн Берден — Россетти, Лидия Делекторская — Матисса. Об этих персонажах и многих других гостям расскажут на лекции.
Встреча начнется в 16:00 по адресу улица Октябрьская, 51. Вход свободный.
Как писали Юга.ру, краснодарский проект Mustread анонсировал на 23 ноября лекцию «Отцы и дети: в литературе и в жизни». Филолог Анастасия Чернова сделает анализ известных текстов.