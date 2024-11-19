В горах Сочи впервые прошел всероссийский Географический диктант

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Краснодарский край

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  • © Фото предоставлено пресс-службой курорта Красная Поляна
    © Фото предоставлено пресс-службой курорта Красная Поляна

Курорт Красная Поляна присоединился к десятой юбилейной акции по написанию Географического диктанта

18 ноября пресс-служба курорта Красная Поляна сообщила, что в горах Сочи на высоте 2200 метров над уровнем моря состоялся всероссийский Географический диктант. Его провел исследователь, путешественник и кандидат медицинских наук Михаил Малахов, чья команда уже более 40 лет организовывает экспедиции по миру.

Участники диктанта побеседовали с исследователем.

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«В этом году Географический диктант проходит в нашей стране в десятый раз. Сейчас все больше и больше россиян разных возрастов понимают, как важно знать нашу большую страну. Акция включает более 11 тысяч площадок по всей России. И люди приходят сюда, чтобы проверить свои знания в области географии», — рассказал Михаил Малахов.

Просветительскую акцию проводят с 2015 года. В 2017 году она стала международной. В этом году диктант прошел на 11 003 российских площадках и более чем в 110 странах мира.

  • © Фото предоставлено пресс-службой курорта Красная Поляна
    © Фото предоставлено пресс-службой курорта Красная Поляна
  • © Фото предоставлено пресс-службой курорта Красная Поляна
    © Фото предоставлено пресс-службой курорта Красная Поляна

Как писали Юга.ру, сочинский курорт Красная Поляна посетила делегация КНДР.

Акции Географический диктант География Красная Поляна Курорты и туризм Образование отдых Развлечения Сочи

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