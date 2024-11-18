Краснодар стал городом с самой долгой ипотекой — аналитики

18 ноября «РИА Недвижимость» со ссылкой на аналитическую платформу bnMAP.pro сообщило , что за 2022-2024 годы наибольший срок обременения по ипотеке на новостройки среди городов-миллионников РФ отметили в Краснодаре. В столице Кубани он составляет 28 лет и 4 месяца. «На втором месте находится Казань. Там этот показатель составляет 27 лет и 8 месяцев. На третьем месте, замыкая тройку лидеров, находится Уфа с показателем 27 лет ровно», — отметили в bnMAP.pro.

В то же время минимальный показатель по сроку обременения в ипотеке эксперты отметили в Перми (21 год и 10 месяцев), Челябинске (24 года) и Самаре (24 года и 10 месяцев).



По данным платформы, за последние два года средний срок обременения по ипотеке вырос почти во всех крупных городах, кроме Перми. Быстрее всего он увеличился в Челябинске (на 4 года и восемь месяцев), в Уфе ( на 4 года и семь месяцев) и в Красноярске (на 4 года).



Аналитики рассказали, что в Москве за два года средний срок обременения в ипотеке вырос на 2 года и 2 месяца (до 26 лет и семи месяцев), в Санкт-Петербурге — на 2 года и 3 месяца (до 26 лет и восьми месяцев).