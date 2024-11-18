На Кубани рабочая неделя начнется с дождей. В Краснодаре осадков не будет

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае 18-19 ноября. В регионе будет дождливо

Краснодарский ЦГМС сообщил , что в понедельник и во вторник, 18 и 19 ноября, на Кубани ожидается переменная облачность. Местами дождь, ночью и утром с мокрым снегом. В отдельных районах южной половины края возможны сильные осадки. Ветер слабый.

Температура воздуха в регионе ночью 18 ноября — от -2 °С до 3 °С, в юго-восточных предгорных районах — от -5 °С до 0 °С, 19 ноября — от -1 °С до 4 °С. Днем 18 ноября — 6-11 °С, в южной половине края — 14 °С, 19 ноября — 8-13 °С. В горах ночью — от -3 °С до 2 °С, днем — 3-8 °С.

На Черноморском побережье преимущественно без осадков, но может пойти небольшой дождь. Температура воздуха ночью 18 ноября — 2-7 °С, 19 ноября — 5-10 °С, а днем в понедельник и во вторник — 10-15 °С.



В Краснодаре осадков не ожидается. Ночью и утром туман. Ночью заморозки -1 °С, днем потеплеет до 12 °С.