В Краснодарском крае пятилетнему Сергею Салихянову нужны слуховые аппараты. Как ему помочь?

Краснодарский край

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  • © Фото предоставлено «Русфондом»
    © Фото предоставлено «Русфондом»

«Русфонд» начал сбор средств мальчику из поселка Красногвардеец в Каневском районе на мощные слуховые аппараты

Сергей родился раньше срока. Врачи выявили у него много проблем со здоровьем, целый месяц выхаживали в отделении патологии. Аудиоскрининг, который провели в роддоме, показал проблемы со слухом. Попасть к сурдологу сразу мальчик не смог из-за ковида.

«Сережа хорошо рос и развивался, после семи месяцев появились первые слоги, к двум годам — простые предложения. Но говорил он непонятно, часто переспрашивал. Лор никаких проблем не обнаружила. А потом я заметила, что речь у сына перестала развиваться, а когда он играл с музыкальными игрушками, то подносил их близко к ушам», — поделилась мама Сергея Александра Иванова.

Мальчик начал заниматься с логопедом, но улучшений с речью не было. В ноябре этого года он прошел обследование у сурдолога, который диагностировал двустороннюю тугоухость.

Чтобы не испытывать неудобств, Сергей научился читать по губам. Но этим проблему со слухом не решить, врачи рекомендуют купить мощные слуховые аппараты.

«У Сережи двусторонняя сенсоневральная тугоухость третьей степени. Нарушение слуха препятствует полноценному формированию и развитию речи мальчика. Протезирование мощными слуховыми аппаратами поможет ребенку адаптироваться в социальной среде, воспринимать речь окружающих, накапливать словарный запас и учиться правильно говорить», — рассказала сурдолог детской краевой клинической больницы в Краснодаре Ольга Пыжова.

Семья Салихяновых многодетная. Им сложно самостоятельно собрать необходимую сумму на слуховые аппараты. Всего на оплату требуется 273 167 рублей.

Как помочь Сергею?

  • отправить пожертвование с банковской карты на сайте;
  • отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Сергея Салихянова);
  • через СБП, отсканировав QR-код;
  • через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно здесь);
  • отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
    Благотворительный фонд «Русфонд»
    ИНН 7743089883
    КПП 771401001
    р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
    г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
    Назначение платежа: Пожертвование на лечение Сергея Салихянова. НДС не облагается.

Как писали Юга.ру, весной 2024 года российское общество психиатров опубликовало новые клинические рекомендации по аутизму. Узнать почему их критикуют, можно здесь.

Благотворительность Дети Дети с инвалидностью Здоровье Каневской район Медицина Русфонд

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В Краснодарском крае пятилетнему Сергею Салихянову нужны слуховые аппараты. Как ему помочь?
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