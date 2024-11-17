В горах Сочи высота снежных сугробов достигла 60 сантиметров

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Курорт «Роза Хутор» рассказал о погоде в горном кластере 17 ноября

17 ноября пресс-служба курорта «Роза Хутор» сообщила, что на «Роза пик» на высоте 2320 м утром выпало 60 см снега.

В 9:00 температура воздуха составляла -7 °С, ясно. Видимость — 50 км.

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На высоте «Роза» (1600 м) выпало 22 см снега. Температура воздуха -2 °С. Видимость составляла 20 км.

В «Горной Олимпийской деревне», на высоте 1100 м утром было -1 °С, ясно. Видимость — 10 км. Аналогичная видимость в «Роза долине» (560 м). Температура воздуха 0 °С.

К 12:00 на высотах потеплело на 5-7 °С. Видимость не изменилась.

Напомним, что на горнолыжных курортах Сочи сезон катания начнется не раньше декабря.

Как писали Юга.ру, на курортах «Эльбрус» и «Архыз» горнолыжный сезон стартует в ноябре.

Горнолыжный спорт Курорты и туризм отдых Погода Развлечения Роза Хутор Сочи

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