В горах Сочи высота снежных сугробов достигла 60 сантиметров
Курорт «Роза Хутор» рассказал о погоде в горном кластере 17 ноября
17 ноября пресс-служба курорта «Роза Хутор» сообщила, что на «Роза пик» на высоте 2320 м утром выпало 60 см снега.
В 9:00 температура воздуха составляла -7 °С, ясно. Видимость — 50 км.
На высоте «Роза» (1600 м) выпало 22 см снега. Температура воздуха -2 °С. Видимость составляла 20 км.
В «Горной Олимпийской деревне», на высоте 1100 м утром было -1 °С, ясно. Видимость — 10 км. Аналогичная видимость в «Роза долине» (560 м). Температура воздуха 0 °С.
К 12:00 на высотах потеплело на 5-7 °С. Видимость не изменилась.
Напомним, что на горнолыжных курортах Сочи сезон катания начнется не раньше декабря.
Как писали Юга.ру, на курортах «Эльбрус» и «Архыз» горнолыжный сезон стартует в ноябре.