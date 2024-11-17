В горах Сочи высота снежных сугробов достигла 60 сантиметров

Курорт «Роза Хутор» рассказал о погоде в горном кластере 17 ноября

17 ноября пресс-служба курорта «Роза Хутор» сообщила , что на «Роза пик» на высоте 2320 м утром выпало 60 см снега. В 9:00 температура воздуха составляла -7 °С, ясно. Видимость — 50 км.

На высоте «Роза» (1600 м) выпало 22 см снега. Температура воздуха -2 °С. Видимость составляла 20 км.

В «Горной Олимпийской деревне», на высоте 1100 м утром было -1 °С, ясно. Видимость — 10 км. Аналогичная видимость в «Роза долине» (560 м). Температура воздуха 0 °С.

К 12:00 на высотах потеплело на 5-7 °С. Видимость не изменилась.

Напомним, что на горнолыжных курортах Сочи сезон катания начнется не раньше декабря.