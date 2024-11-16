В Краснодарском крае выходные будут дождливыми и туманными

Краснодарский ЦГМС сообщил , что в субботу и воскресенье, 16 и 17 ноября, на Кубани ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь, ночью и утром туман и гололед. В предгорных районах прогнозируют дождь со снегом, а также ливень с грозой и сильным ветром до 20 м/с.

Температура воздуха в Краснодарском крае ночью 17-18 ноября — от -2 °С до 3 °С, в восточной половине края — от -6 °С до -1 °С. Днем 17 ноября — 4-9 °С, 18 ноября — 7-12 °С. В горах ночью — от -8 °С до -3 °С, а днем — от -1 °С до 4 °С.



На Черноморском побережье преимущественно без осадков, лишь в начале выходных небольшой дождь. Ветер слабый. Температура воздуха ночью 17 ноября — от 0 °С до 5 °С, днем 7-12 °С. 18 ноября ночью — 2-7 °С, а днем — 10-15 °С.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рассказала, что до 16 ноября на участке от Анапы до Магри, а также в Сочи и Сириусе могут формироваться смерчи над морем. В регионе действует штормовое предупреждение.