В Краснодарском крае выходные будут дождливыми и туманными

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае в выходные. На Черноморском побережье объявили штормовое предупреждение

Краснодарский ЦГМС сообщил, что в субботу и воскресенье, 16 и 17 ноября, на Кубани ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь, ночью и утром туман и гололед.

В предгорных районах прогнозируют дождь со снегом, а также ливень с грозой и сильным ветром до 20 м/с. 

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Температура воздуха в Краснодарском крае ночью 17-18 ноября — от -2 °С до 3 °С, в восточной половине края — от -6 °С до -1 °С. Днем 17 ноября — 4-9 °С, 18 ноября — 7-12 °С. В горах ночью — от -8 °С до -3 °С, а днем — от -1 °С до 4 °С.

На Черноморском побережье преимущественно без осадков, лишь в начале выходных небольшой дождь. Ветер слабый. Температура воздуха ночью 17 ноября — от 0 °С до 5 °С, днем 7-12 °С. 18 ноября ночью — 2-7 °С, а днем — 10-15 °С. 

Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рассказала, что до 16 ноября на участке от Анапы до Магри, а также в Сочи и Сириусе могут формироваться смерчи над морем. В регионе действует штормовое предупреждение.

Ранее Юга.ру писали, какая погода будет в Краснодарском крае в конце ноября.

Краснодар МЧС Погода Сочи Черное море Штормовые предупреждения

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В Краснодарском крае выходные будут дождливыми и туманными
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