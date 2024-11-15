ГК ТОЧНО выступила партнером губернаторского конкурса «Лидеры Кубани»

Федеральный девелопер ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) поучаствовал в управленческом кадровом проекте «Лидеры Кубани», который проводят по инициативе губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева

В Краснодаре прошел финал седьмого сезона губернаторского конкурса «Лидеры Кубани». В 2024 году в нем поучаствовали более 10 тысяч активных управленцев со всего Краснодарского края. Цель проекта — выявить и поддержать перспективных руководителей и специалистов, которые вносят вклад в социально-экономическое развитие Краснодарского края.

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В этом году ГК ТОЧНО впервые выступила официальным партнером конкурса. Специалисты HR-департамента девелопера вошли в экспертный состав, который оценивал компетенции молодых лидеров на двух очных полуфиналах проекта. Эксперты ТОЧНО также разработали для участников бизнес-кейс «Исследование тенденций на рынке недвижимости и минимизация потенциальных угроз». Над его решением работала команда из 10 молодых управленцев, которые представили стратегию развития ТОЧНО в условиях изменений рыночной модели в строительной отрасли.

В финале конкурса девелопер принял у себя команду: провел для «лидерского десанта» экскурсию по главному офису, рассказал об истории и ценностях ТОЧНО и проектах в 5 регионах страны.

«Стали партнером конкурса, потому что понимаем: региону нужны инициативные молодые люди, которые готовы включаться в амбициозные проекты. Мы как бизнес помогаем проработать управленцам точки роста — учим оценивать рентабельность и просчитывать экономическую эффективность идей. Важно реализовывать в регионе проекты, которые будут приносить пользу», — комментирует руководитель отдела обучения и развития ГК ТОЧНО Ирина Ананьева.

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Решение бизнес-кейса ГК ТОЧНО участники презентовали 8 ноября губернатору Вениамину Кондратьеву, который подчеркнул важность сотрудничества власти и бизнеса для устойчивого развития страны.

«Сегодня Кубани нужны такие руководители, которые способны внешние вызовы и трудности превратить во внутренний успех и развитие. И госструктуры, и бизнес нуждается в хороших управленцах, которые будут погружены в любую сферу жизнедеятельности, смогут принимать своевременные и взвешенные решения. Уверен, и нынешние лидеры станут такими же ответственными и результативными управленцами — частью большой команды Краснодарского края», — отметил Вениамин Кондратьев.

В седьмом сезоне «Лидеров Кубани» победили 3 человека, среди них и Никита Выхристюк — капитан команды, которая работала над кейсом ГК ТОЧНО. На церемонии награждения девелопер вручил лауреатам брендированные подарки.

© Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

© Фото пресс-службы ГК ТОЧНО