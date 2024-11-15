Карта Mir Supreme Уралсиба вошла в топ-10 лучших премиальных дебетовок

Портал Выберу.ру включил карту Mir Supreme банка Уралсиб в топ-10 рейтинга лучших премиальных дебетовых карт в ноябре 2024 года

В исследовании эксперты портала сравнили следующие параметры дебетовых карт Мir Supreme: стоимость выпуска и обслуживания карты;

максимально возможный процент кешбэка;

размер бонусов, который можно вернуть со всех покупок;

набор привилегий в программе лояльности;

возможность получить доход на остаток средств на счёте карты;

условия перевода средств в другие банки и снятия наличных и другие.

Карту Mir Supreme Уралсиба выпускают как часть пакета услуг Premium Light, Premium, Private.

Подробности о карте Mir Supreme можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-25-00 и на сайте на сайте Уралсиба.