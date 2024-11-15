Карта Mir Supreme Уралсиба вошла в топ-10 лучших премиальных дебетовок

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  • © Фото Rawpixel.com, ru.freepik.com
    © Фото Rawpixel.com, ru.freepik.com

Портал Выберу.ру включил карту Mir Supreme банка Уралсиб в топ-10 рейтинга лучших премиальных дебетовых карт в ноябре 2024 года

В исследовании эксперты портала сравнили следующие параметры дебетовых карт Мir Supreme:

  • стоимость выпуска и обслуживания карты;
  • максимально возможный процент кешбэка;
  • размер бонусов, который можно вернуть со всех покупок;
  • набор привилегий в программе лояльности;
  • возможность получить доход на остаток средств на счёте карты;
  • условия перевода средств в другие банки и снятия наличных и другие.

Карту Mir Supreme Уралсиба выпускают как часть пакета услуг Premium LightPremiumPrivate

Подробности о карте Mir Supreme можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-25-00 и на сайте на сайте Уралсиба.

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