Карта Mir Supreme Уралсиба вошла в топ-10 лучших премиальных дебетовок
Реклама
Портал Выберу.ру включил карту Mir Supreme банка Уралсиб в топ-10 рейтинга лучших премиальных дебетовых карт в ноябре 2024 года
В исследовании эксперты портала сравнили следующие параметры дебетовых карт Мir Supreme:
- стоимость выпуска и обслуживания карты;
- максимально возможный процент кешбэка;
- размер бонусов, который можно вернуть со всех покупок;
- набор привилегий в программе лояльности;
- возможность получить доход на остаток средств на счёте карты;
- условия перевода средств в другие банки и снятия наличных и другие.
Карту Mir Supreme Уралсиба выпускают как часть пакета услуг Premium Light, Premium, Private.
Подробности о карте Mir Supreme можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-25-00 и на сайте на сайте Уралсиба.
Как писали Юга.ру, рейтинг городов с самыми большими чаевыми возглавил Сочи. Сколько и кому их платят?
Вчера, 18:33Краснодар готовится к пробкам
На матч сборных России и Брунея продано более 26 тыс. билетов
Сегодня, 10:37Власти Краснодара вновь заговорили о реставрации Дома купца Лихацкого
На работы планируют выделить 114 млн рублей