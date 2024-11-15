РЖД запустит еще один новогодний поезд в Сочи и Имеретинский курорт. Где будут остановки

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

Между Саратовом и Имеретинским курортом будет ходить новогодний экспресс

13 ноября пресс-служба РЖД сообщила, что к Новому году и Рождеству из Саратова можно будет отправится в Имеретинский курорт и обратно.

Из Саратова поезд поедет 30 декабря и 5 января в 7:56 (по местному времени). На Имеретинский курорт состав прибудет 31 декабря и 6 января в 11:09. В обратном направлении экспресс отправится 31 декабря и 6 января в 19:33 и приедет в Саратов 1 и 7 января в 2:23.

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На маршруте состав №575/576 будет делать остановки в Адлере, Сочи, Краснодаре, Волгограде, Сальске, Котельниково и других городах.

Билеты уже доступны для покупки. Стоимость купе — от 3 742 до 6 303 рублей. На 30 декабря до Имеретинского курорта осталось 32 места, а на 5 января — 558 мест.

Из Краснодара до Имеретинского курорта на 31 декабря билетов нет, а на 6 января осталось 72 места.

Как писали Юга.ру, в Краснодарский край на новогодние праздники на поезде приедут около 1 млн человек. Билеты почти закончились.

Железная дорога Краснодар Курорты и туризм Новый год Поезда РЖД Сочи

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