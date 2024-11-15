РЖД запустит еще один новогодний поезд в Сочи и Имеретинский курорт. Где будут остановки

13 ноября пресс-служба РЖД сообщила, что к Новому году и Рождеству из Саратова можно будет отправится в Имеретинский курорт и обратно.

Из Саратова поезд поедет 30 декабря и 5 января в 7:56 (по местному времени). На Имеретинский курорт состав прибудет 31 декабря и 6 января в 11:09. В обратном направлении экспресс отправится 31 декабря и 6 января в 19:33 и приедет в Саратов 1 и 7 января в 2:23.