Пользователи Авито смогут создавать тематические группы объявлений

Вся Россия

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  • © Фото artursafronovvvv, freepik.com
    © Фото artursafronovvvv, freepik.com

Профессиональные пользователи Авито теперь могут объединять свои объявления в группы

Новый виджет «Группы объявлений» уже доступен профессиональным продавцам с расширенным или максимальным тарифами. Они могут создать до 50 групп одновременно, в каждую из которых можно добавить от 3 до 1000 активных объявлений. Если их станет меньше 3, группа автоматически удалится.

Продавец может придумать название группы и выбрать для неё обложку, а если этого не сделать, сервис выберет случайную из объявлений группы. Названия и обложка проходят автоматическую модерацию, чтобы в них не попали персональные данные или нецензурные слова.

Группы отображаются в профиле под карточками объявлений. Отдельные группы можно сделать доступными только по ссылке — они не будут видны на странице профиля, но ими можно делиться. При переходе в группу пользователи попадают на отдельную страницу с поиском, фильтром и сортировкой. 

  • © Скриншот с сайта avito.ru
    © Скриншот с сайта avito.ru
  • © Скриншот с сайта avito.ru
    © Скриншот с сайта avito.ru
  • © Скриншот с сайта avito.ru
    © Скриншот с сайта avito.ru
  • © Скриншот с сайта avito.ru
    © Скриншот с сайта avito.ru

Авито запустил «Великую Хватамбу»:

Новый инструмент поможет продавцам сфокусировать внимание на определённой категории товаров или услуг, а покупателям — быстрее находить нужные объявления. Функцией уже воспользовалось более 7 тысяч человек, который создали более 23 тысяч групп объявлений.  Больше всего групп объявлений создали в категории «Товары», за ними расположились «Авто» и «Услуги». В среднем в одной группе 33 объявления.

«Мы продолжаем развивать функционал для профессиональных продавцов, давая им возможность получать дополнительную ликвидность за счет новых инструментов. В ходе общения с нашими пользователями мы поняли, что у них есть потребность в группировке объявлений. Новый виджет позволит продавцам ускорить продажу своих товаров или услуг, а покупателям будет проще ориентироваться в многообразии выбора на Авито», — отметила директор по доверию и безопасности Авито Наталья Юматова.

Продать товар, найти уточку, снять квартиру:

Тематика объединения объявлений в группы может быть любой и зависит лишь от цели продавца и характера товаров или услуг. Например, можно создать подборку сезонных образов или запчастей к определенной модели, выделить новинки или товары со скидкой. При этом есть возможность создавать группы, в которые будут входить объявления из разных категорий Авито. 

Как писали Юга.ру, по данным опроса, в России 95% интернет-пользователей читают отзывы перед онлайн-покупкой. В октябре 2024-го у пользователей Авито Услуг в тестовом режиме заработал новый блок «Нейросеть собрала главное». В нем можно найти резюме всех отзывов о выбранном исполнителе.

Авито Интернет Малый и средний бизнес общество сфера услуг Торговля

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