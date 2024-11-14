Как уехать из Краснодара в Москву и Санкт-Петербург на Новый год 2025? Сколько осталось билетов на поезд, в какие дни и сколько стоят

Юга.ру проанализировали сайт РЖД и выяснили, можно ли еще купить билеты в Москву и Санкт-Петербург, чтобы отметить Новый год в столицах

Москва и Санкт-Петербург неизменно пользуются популярностью у южан на новогодние праздники. Многие хотят почувствовать настоящую зиму и насладиться столичной атмосферой. Тем, кто хочет отправиться в Москву 28 декабря, стоит поторопиться с покупкой билетов. На 11 поездов осталось около 150 свободных плацкартных мест. Их стоимость от 3 тыс. 899 рублей. В купе свободно примерно столько же коек по цене от 5 тыс. 84 рублей. Ехать придется больше суток.

© Скриншот с сайта ticket.rzd.ru

© Скриншот с сайта ticket.rzd.ru

© Скриншот с сайта ticket.rzd.ru

В Санкт-Петербург 28 декабря можно уехать только в поезде класса люкс. Билеты на него стоят от 90 тыс. 109 рублей. Осталось еще несколько мест в купе для инвалидов.

© Скриншот с сайта ticket.rzd.ru

© Скриншот с сайта ticket.rzd.ru

Если соберетесь выезжать в Москву 29 декабря, то на 10 поездов осталось всего 100 плацкартных мест. Ещё 70 — в купе, всего 13 — в СВ.

© Скриншот с сайта ticket.rzd.ru

© Скриншот с сайта ticket.rzd.ru

В Санкт-Петербург 29 декабря смогут отправиться только люди с ограниченными возможностями здоровья. В купе для инвалидов осталось только 2 места.

© Скриншот с сайта ticket.rzd.ru

Те, кто хочет отправиться в Москву 30 декабря, еще успевают купить билеты. Мест достаточно и в плацкартные вагоны, и в купе, и в СВ. Стоимость от 3 тыс. 899 рублей, от 4 тыс. 489 рублей и от 12 тыс. 875 рублей соответственно.

© Скриншот с сайта ticket.rzd.ru

© Скриншот с сайта ticket.rzd.ru

© Скриншот с сайта ticket.rzd.ru

В Санкт-Петербург 30 декабря смогут отправиться самые удачливые. На два поезда осталось всего 43 плацкартных места по цене от 5 тыс. 107 рублей и 31 место в купе стоимостью от 7 тыс. 240 рублей. Правда, если выезжать в 14:02, то Новый год придется встретить в вагоне.

© Скриншот с сайта ticket.rzd.ru