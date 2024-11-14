Как уехать из Краснодара в Москву и Санкт-Петербург на Новый год 2025? Сколько осталось билетов на поезд, в какие дни и сколько стоят

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Елена Синеок, ЮГА.ру
    © Елена Синеок, ЮГА.ру

Юга.ру проанализировали сайт РЖД и выяснили, можно ли еще купить билеты в Москву и Санкт-Петербург, чтобы отметить Новый год в столицах

Москва и Санкт-Петербург неизменно пользуются популярностью у южан на новогодние праздники. Многие хотят почувствовать настоящую зиму и насладиться столичной атмосферой. 

Тем, кто хочет отправиться в Москву 28 декабря, стоит поторопиться с покупкой билетов. На 11 поездов осталось около 150 свободных плацкартных мест. Их стоимость от 3 тыс. 899 рублей. В купе свободно примерно столько же коек по цене от 5 тыс. 84 рублей. Ехать придется больше суток.

  • © Скриншот с сайта ticket.rzd.ru
    © Скриншот с сайта ticket.rzd.ru
  • © Скриншот с сайта ticket.rzd.ru
    © Скриншот с сайта ticket.rzd.ru
  • © Скриншот с сайта ticket.rzd.ru
    © Скриншот с сайта ticket.rzd.ru

В Санкт-Петербург 28 декабря можно уехать только в поезде класса люкс. Билеты на него стоят от 90 тыс. 109 рублей. Осталось еще несколько мест в купе для инвалидов.

  • © Скриншот с сайта ticket.rzd.ru
    © Скриншот с сайта ticket.rzd.ru
  • © Скриншот с сайта ticket.rzd.ru
    © Скриншот с сайта ticket.rzd.ru

Если соберетесь выезжать в Москву 29 декабря, то на 10 поездов осталось всего 100 плацкартных мест. Ещё 70 — в купе, всего 13 — в СВ.

  • © Скриншот с сайта ticket.rzd.ru
    © Скриншот с сайта ticket.rzd.ru
  • © Скриншот с сайта ticket.rzd.ru
    © Скриншот с сайта ticket.rzd.ru

В Санкт-Петербург 29 декабря смогут отправиться только люди с ограниченными возможностями здоровья. В купе для инвалидов осталось только 2 места.

  • © Скриншот с сайта ticket.rzd.ru
    © Скриншот с сайта ticket.rzd.ru

Те, кто хочет отправиться в Москву 30 декабря, еще успевают купить билеты. Мест достаточно и в плацкартные вагоны, и в купе, и в СВ. Стоимость от 3 тыс. 899 рублей, от 4 тыс. 489 рублей и от 12 тыс. 875 рублей соответственно.

  • © Скриншот с сайта ticket.rzd.ru
    © Скриншот с сайта ticket.rzd.ru
  • © Скриншот с сайта ticket.rzd.ru
    © Скриншот с сайта ticket.rzd.ru
  • © Скриншот с сайта ticket.rzd.ru
    © Скриншот с сайта ticket.rzd.ru

В Санкт-Петербург 30 декабря смогут отправиться самые удачливые. На два поезда осталось всего 43 плацкартных места по цене от 5 тыс. 107 рублей и 31 место в купе стоимостью от 7 тыс. 240 рублей. Правда, если выезжать в 14:02, то Новый год придется встретить в вагоне.

  • © Скриншот с сайта ticket.rzd.ru
    © Скриншот с сайта ticket.rzd.ru

Как писали Юга.ру, в Краснодарский край на новогодние праздники на поезде приедут около 1 млн человек. Однако билеты почти закончились.

Железная дорога Краснодар Новый год Поезда Праздники РЖД Транспорт

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Как уехать из Краснодара в Москву и Санкт-Петербург на Новый год 2025? Сколько осталось билетов на поезд, в какие дни и сколько стоят
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