В Краснодаре пройдет театрализованная лекция о моде

17 ноября в Краснодаре состоится лекция «Мода в истории и историях» (18+)

Телеграм-канал проекта «Соображаем на троих» сообщил, что 17 ноября краснодарцев приглашают на театрализованную лекцию «Мода в истории и историях».



Гостям расскажут о российских модельерах, которые творили на рубеже XIX-XX веков и стали законодателями модных тенденций в России и Европе.

Посетители узнают о модельере Надежде Ламановой, еще один герой лекции — художник Лев Бакст, автор костюмов и сценографий к балетам Русских сезонов в Париже.



Также на лекции расскажут, как театр и кино в разные периоды диктовали свои модные правила.



Мероприятие начнется в 18:00 по адресу: улица Архитектора Ишунина, 2 (ФМР), культурное пространство «Спутник». Стоимость — 1000 рублей.



Записаться на лекцию можно по телефону: 89184820140 (Анастасия).