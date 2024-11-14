В Краснодаре пройдет театрализованная лекция о моде

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя bristekjegor с сайта freepik.com
    © Фото пользователя bristekjegor с сайта freepik.com

17 ноября в Краснодаре состоится лекция «Мода в истории и историях» (18+)

Телеграм-канал проекта «Соображаем на троих» сообщил, что 17 ноября краснодарцев приглашают на театрализованную лекцию «Мода в истории и историях».

Гостям расскажут о российских модельерах, которые творили на рубеже XIX-XX веков и стали законодателями модных тенденций в России и Европе.

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Посетители узнают о модельере Надежде Ламановой, еще один герой лекции — художник Лев Бакст, автор костюмов и сценографий к балетам Русских сезонов в Париже.

Также на лекции расскажут, как театр и кино в разные периоды диктовали свои модные правила. 

Мероприятие начнется в 18:00 по адресу: улица Архитектора Ишунина, 2 (ФМР), культурное пространство «Спутник». Стоимость — 1000 рублей.

Записаться на лекцию можно по телефону: 89184820140 (Анастасия).

Как писали Юга.ру, 18 ноября краснодарцев приглашают на лекцию об эволюции российского кинематографа.

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В Краснодаре пройдет театрализованная лекция о моде
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