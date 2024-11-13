Светящийся шалфей, огромные диско-шары, снежинки на стадионе. Как парк «Краснодар» украшают к Новому году

Краснодарский край

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  • © Скриншоты фото из телеграм-каналов «Парк Краснодар» t.me/parkkrd/2989 и «Парк Галицкого» t.me/park_galitskogo/21452
    © Скриншоты фото из телеграм-каналов «Парк Краснодар» t.me/parkkrd/2989 и «Парк Галицкого» t.me/park_galitskogo/21452

Парк «Краснодар» продолжают украшать новогодним декором

В этом году подготовка к Новому году в парке «Краснодар» началась в первых числах ноября. 

Деревья в парке стали украшать гирляндами, новогодние огоньки появились и на светильниках на Восточно-Кругликовской улице. Разноцветные лампочки также заметили на зданиях в Японском саду.

На поляне с араукариями вновь установили большие елочные шары, объекты «разбросали» между экзотическими деревьями. По вечерам они светятся изнутри и напоминают диско-шары.

  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Парк Галицкого» t.me/park_galitskogo/21452
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Парк Галицкого» t.me/park_galitskogo/21452

В парке «Краснодар» разбили новую клумбу:

Жители также заметили рабочих на стадионе «Краснодар». Они закрепляли новогодние снежинки на стенах «колизея». 

13 ноября телеграм-канал парка «Краснодар» сообщил, что зимний шалфей «вырос» в Террасированном саду. Искусственные растения несколько лет подряд высаживают на клумбах, где в теплое время года растет живой шалфей. Когда на улице темнеет, декорация горит сиреневым цветом.

Террасированный сад — это метод проектирования в ландшафтном дизайне, который используют на участках с уклоном. Территорию разделяют ступеньками, зонируют и декорируют растениями.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре и Сочи не будет массовых гуляний и концертов в Новый год.

Краснодар Новый год парк «Краснодар» Парки Праздники

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