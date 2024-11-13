Светящийся шалфей, огромные диско-шары, снежинки на стадионе. Как парк «Краснодар» украшают к Новому году

В этом году подготовка к Новому году в парке «Краснодар» началась в первых числах ноября.

Деревья в парке стали украшать гирляндами, новогодние огоньки появились и на светильниках на Восточно-Кругликовской улице. Разноцветные лампочки также заметили на зданиях в Японском саду.

На поляне с араукариями вновь установили большие елочные шары, объекты «разбросали» между экзотическими деревьями. По вечерам они светятся изнутри и напоминают диско-шары.