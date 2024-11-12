Прибыль Уралсиба достигла 17,8 млрд рублей за 9 месяцев 2024 года

По данным отчетности по РСБУ [российские стандарты бухгалтерского учёта], за 9 месяцев 2024 года активы банка за 9 месяцев выросли с 686 до 772,8 млрд рублей, а собственные средства (капитал) — с 90 до 98,1 млрд рублей. Банк с запасом выполняет обязательные нормативы.