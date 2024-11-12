Прибыль Уралсиба достигла 17,8 млрд рублей за 9 месяцев 2024 года
Банк Уралсиб опубликовал бухгалтерскую отчетность за 9 месяцев 2024 года. Прибыль банка составила 17,8 млрд рублей
По данным отчетности по РСБУ [российские стандарты бухгалтерского учёта], за 9 месяцев 2024 года активы банка за 9 месяцев выросли с 686 до 772,8 млрд рублей, а собственные средства (капитал) — с 90 до 98,1 млрд рублей. Банк с запасом выполняет обязательные нормативы.
Стабильные успешные результаты деятельности банка подтверждают оценки внешних экспертов. Так, в 2024 году АКРА повысило кредитный рейтинг Уралсиба до уровня А– (RU) со «стабильным» прогнозом, а НКР улучшило прогноз кредитоспособности банка до «Позитивного».
Как писали Юга.ру, Уралсиб возобновил прием заявок по семейной ипотеке.
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