Прибыль Уралсиба достигла 17,8 млрд рублей за 9 месяцев 2024 года

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  • Банк Уралсиб © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    Банк Уралсиб © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Банк Уралсиб опубликовал бухгалтерскую отчетность за 9 месяцев 2024 года. Прибыль банка составила 17,8 млрд рублей

По данным отчетности по РСБУ [российские стандарты бухгалтерского учёта], за 9 месяцев 2024 года активы банка за 9 месяцев выросли с 686 до 772,8 млрд рублей, а собственные средства (капитал) — с 90 до 98,1 млрд рублей. Банк с запасом выполняет обязательные нормативы.

Стабильные успешные результаты деятельности банка подтверждают оценки внешних экспертов. Так, в 2024 году АКРА повысило кредитный рейтинг Уралсиба до уровня А– (RU) со «стабильным» прогнозом, а НКР улучшило прогноз кредитоспособности банка до «Позитивного».

Как писали Юга.ру, Уралсиб возобновил прием заявок по семейной ипотеке.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

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