Стало известно, когда на курортах «Эльбрус» и «Архыз» стартует горнолыжный сезон

Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия

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  • © Елена Синеок. ЮГА.ру
    © Елена Синеок. ЮГА.ру

Горнолыжный сезон 2024-2025 на курортах «Эльбрус» и «Архыз» начнется в ноябре

11 ноября пресс-служба «Архыза» (Карачаево-Черкесия) сообщила ТАСС, что горнолыжный сезон 2024-2025 на курорте планируют открыть 15 ноября. Катание на лыжах и сноубордах начнется на полмесяца раньше обычного:

«Официальное открытие трассы северного склона на высоте 2,5 тыс. метров для зимнего катания состоится 15 ноября. Первый снег на курорте выпал в октябре. Благодаря устойчивой минусовой температуре и идеальной высоте снежного покрова она полностью готова к приезду гостей».

Курорт «Архыз» открыл новую канатную дорогу с прозрачным полом в кабинах:

В ноябре курорт планирует принять почти в два раза больше туристов, чем за аналогичный месяц прошлого года — порядка 40 тыс. гостей. В ноябре 2023 года «Архыз» посетили 26 тыс. гостей.

Также пресс-служба Кавказ.РФ рассказала, что открытие горнолыжного сезона на курорте «Эльбрус» запланировано на 25 ноября, а торжественное открытие 55-го сезона — на 7-8 декабря.

Первыми запустят горнолыжные трассы от станции «Гарабаши» (3847 метров) до станции «Мир» (3500 метров). В предстоящем сезоне на «Эльбрусе» введут в эксплуатацию еще две канатные дороги в районе обсерватории на пике Терскол — кресельного и гондольного типа, а протяженность трасс увеличат до 23 км.

В прошлом зимнем сезоне за 208 дней на курорте отдохнули почти 500 тыс. человек. При этом март стал рекордным по посещаемости — более 103 тыс. туристов.

Напомним, что на горнолыжных курортах Сочи сезон катания начнется не раньше декабря.

Как писали Юга.ру, курорт «Роза Хутор» в Сочи закрыла подъемники перед началом горнолыжного сезона.

Архыз Горнолыжный спорт Курорты и туризм отдых Развлечения Эльбрус

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