В Краснодарском крае семьи тратят на погашение ипотеки 75% доходов

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В 2024 году Кубань заняла 74 место в рейтинге регионов РФ по отношению ипотечного платежа к средней зарплате двух работающих

11 ноября «РИА Новости» опубликовало рейтинг российских регионов по соотношению платежа по ипотеке к среднему доходу семейной пары в 2024 году. Краснодарский край занял в нем 74 место.

Оплата ипотеки на Кубани составила 75% зарплаты двух работающих. При этом размер ипотечного платежа достиг 82,6 тыс. рублей, а средний размер кредита — 3,9 млн рублей.

Продажи квартир в Краснодарском крае упали на 70%:

Ростовская область оказалась на 68 месте с соотношением платежа по ипотеке к средней зарплате семейной пары (70,4%), Севастополь — на 76 месте (76,8%), Ставропольский край — на 78 месте (77,7%), Крым — на 81 месте (88,7%), а Адыгея — на 82 месте (89,8%).

Лидерами рейтинга с минимальным соотношением ипотечного платежа к среднему доходу стали Чукотский автономный округ с 28,8%, Ненецкий автономный округ с 30,7% и Ямало-Ненецкий автономный округ с 32,1%.

Дагестан и Северная Осетия-Алания заняли последние позиции.

Эксперты выяснили, что в целом в стране соотношение средних платежей и зарплат двух работников к октябрю достигло 54%. В 2023 году на ипотечный платеж приходилось только около 22% дохода. Аналитики объясняют это высоким ростом ставок по ипотеке.

При составлении рейтинга эксперты использовали данные Центробанка РФ, Росстата и ДОМ.РФ. Они посчитали соотношение платежей по ипотеке и средних зарплат по фактическим кредитам за последние три месяца к средней чистой зарплате для двух работающих с сентября 2023 года по август 2024 года по всем организациям. Для расчета ипотечного платежа использовали среднюю рыночную ставку крупных банков. 

Напомним, что в 2024 году Краснодарский край занял 79 место в рейтинге регионов РФ по доступности ипотеки.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре подорожало съемное жилье. Аренда квартиры в среднем выросла до 50,5 тыс. рублей.

Деньги Жилье Ипотека Краснодар Кредитование Недвижимость общество Рейтинги Семья Экономика

Новости

Жителей Краснодара приглашают бесплатно пройти курсы по спортивному волонтерству
В Анапе туристы снесли ограду вокруг кипарисов и повредили их корни
Реки из фекалий возле школ и детсадов. Жители Губернского микрорайона Краснодара жалуются на разлив канализации
Краснодар второй день накрывает радиационный туман. Что это такое и опасно ли?
В Краснодарском крае семьи тратят на погашение ипотеки 75% доходов
В Сочи второй раз за год созрел ядовитый краснокнижный гриб. Где его можно встретить

Лента новостей

Реклама на сайте