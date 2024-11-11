В Краснодарском крае семьи тратят на погашение ипотеки 75% доходов

В 2024 году Кубань заняла 74 место в рейтинге регионов РФ по отношению ипотечного платежа к средней зарплате двух работающих

11 ноября «РИА Новости» опубликовало рейтинг российских регионов по соотношению платежа по ипотеке к среднему доходу семейной пары в 2024 году. Краснодарский край занял в нем 74 место. Оплата ипотеки на Кубани составила 75% зарплаты двух работающих. При этом размер ипотечного платежа достиг 82,6 тыс. рублей, а средний размер кредита — 3,9 млн рублей.

Ростовская область оказалась на 68 месте с соотношением платежа по ипотеке к средней зарплате семейной пары (70,4%), Севастополь — на 76 месте (76,8%), Ставропольский край — на 78 месте (77,7%), Крым — на 81 месте (88,7%), а Адыгея — на 82 месте (89,8%).



Лидерами рейтинга с минимальным соотношением ипотечного платежа к среднему доходу стали Чукотский автономный округ с 28,8%, Ненецкий автономный округ с 30,7% и Ямало-Ненецкий автономный округ с 32,1%.

Дагестан и Северная Осетия-Алания заняли последние позиции.



Эксперты выяснили, что в целом в стране соотношение средних платежей и зарплат двух работников к октябрю достигло 54%. В 2023 году на ипотечный платеж приходилось только около 22% дохода. Аналитики объясняют это высоким ростом ставок по ипотеке.