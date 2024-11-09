В Новороссийске трехлетнему Артему Андрейко необходимы слуховые аппараты. Рассказываем, как помочь

Артем с рождения часто болел бронхитами, подолгу лежал в больницах. В два года он перенес ангину и отит, который долго не проходил. Вскоре после этого родители стали замечать, что мальчик не всегда откликается на свое имя и просьбы.



Прошлой осенью ему удалили увеличенные аденоиды, но состояние не улучшилось. Затем лор обнаружил в слуховых проходах Артема жидкость, однако лекарство и шунтирование перепонки не помогли. По итогу мальчику диагностировали тугоухость.



«Физически сын развит по возрасту, но из-за того, что плохо слышит, говорит неразборчиво. Артемка дружелюбный и общительный, ходит в детский сад, любит играть с детьми, и проблемы со слухом ему очень мешают», — поделилась мама Артема Галина Андрейко.



Врачи подобрали ему мощные слуховые аппараты.

«У Артема двусторонняя сенсоневральная тугоухость третьей степени. Нарушение слуха препятствует полноценному формированию и развитию речи мальчика. Протезирование мощными слуховыми аппаратами поможет ребенку адаптироваться в социальной среде, воспринимать речь окружающих, накапливать словарный запас и учиться правильно говорить», — рассказала сурдолог краснодарской детской краевой клинической больницы Ольга Пыжова.



Семье Андрейко сложно самим собрать необходимую сумму на слуховые аппараты, а за счет госбюджета их не предоставляют. На оплату требуется 273 393 рубля .

Как помочь Артему?