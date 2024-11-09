В Новороссийске трехлетнему Артему Андрейко необходимы слуховые аппараты. Рассказываем, как помочь
«Русфонд» начал сбор средств мальчику из Новороссийска с двусторонней тугоухостью на мощные слуховые аппараты
Артем с рождения часто болел бронхитами, подолгу лежал в больницах. В два года он перенес ангину и отит, который долго не проходил. Вскоре после этого родители стали замечать, что мальчик не всегда откликается на свое имя и просьбы.
Прошлой осенью ему удалили увеличенные аденоиды, но состояние не улучшилось. Затем лор обнаружил в слуховых проходах Артема жидкость, однако лекарство и шунтирование перепонки не помогли. По итогу мальчику диагностировали тугоухость.
«Физически сын развит по возрасту, но из-за того, что плохо слышит, говорит неразборчиво. Артемка дружелюбный и общительный, ходит в детский сад, любит играть с детьми, и проблемы со слухом ему очень мешают», — поделилась мама Артема Галина Андрейко.
Врачи подобрали ему мощные слуховые аппараты.
«У Артема двусторонняя сенсоневральная тугоухость третьей степени. Нарушение слуха препятствует полноценному формированию и развитию речи мальчика. Протезирование мощными слуховыми аппаратами поможет ребенку адаптироваться в социальной среде, воспринимать речь окружающих, накапливать словарный запас и учиться правильно говорить», — рассказала сурдолог краснодарской детской краевой клинической больницы Ольга Пыжова.
Семье Андрейко сложно самим собрать необходимую сумму на слуховые аппараты, а за счет госбюджета их не предоставляют. На оплату требуется 273 393 рубля.
Как помочь Артему?
- отправить пожертвование с банковской карты на сайте;
- отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Артема Андрейко);
- через СБП, отсканировав QR-код;
- через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно здесь);
- отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
Благотворительный фонд «Русфонд»
ИНН 7743089883
КПП 771401001
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
Назначение платежа: Пожертвование на лечение Артема Андрейко. Без НДС.
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