Мэрия Краснодара начнет сносить гаражи и рекламные стенды. Где уберут незаконные постройки

7 ноября администрация Краснодара опубликовала постановления о демонтаже самовольно размещенных конструкций. В их числе гаражи, ограждения, информационные стенды, шлагбаумы, заборы, торговые павильоны.



Когда приступят к сносу и в какой срок это сделают — не уточняется.