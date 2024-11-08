Мэрия Краснодара начнет сносить гаражи и рекламные стенды. Где уберут незаконные постройки
Власти Краснодара решили снести рекламные конструкции и гаражи в нескольких районах города
7 ноября администрация Краснодара опубликовала постановления о демонтаже самовольно размещенных конструкций. В их числе гаражи, ограждения, информационные стенды, шлагбаумы, заборы, торговые павильоны.
Когда приступят к сносу и в какой срок это сделают — не уточняется.
В Западном округе под снос попали:
- проспект Чекистов, вблизи строения № 8, — металлический гараж;
- улица Калинина, вблизи строения № 466/6, — заборное ограждение;
- улица Рашпилевская, вблизи строения № 343, — информационный стенд;
- улица Дзержинского, вблизи строения № 28/1, — информационный стенд;
- улица Котовского, вблизи строения № 119, — информационные стенды № 1 и № 2;
- улица Красная, угол улицы Пашковской — светодиодный экран.
В Карасунском округе:
- улица Сормовская, вблизи строения № 199, — металлические гаражи № 1, № 2, № 3, № 4, № 5;
- поселок Лорис, улица Новая, напротив строения № 39, — металлические гаражи № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7;
- улица Конечная, пирсы вблизи строений № 2/3, № 4, № 8, № 10, № 14, № 16, № 22А;
- улица Конечная, металлические конструкции вблизи строений № 4 (№ 1 и № 2), № 14;
- улица Конечная, заборные ограждения вблизи строений № 2/3, № 4, № 14;
- улица Гидростроителей, вблизи строения № 55, — информационные стенды № 1, № 2;
- улица Сормовская, вблизи строения № 204/5, — информационные стенды № 1, № 2, № 3;
- улица 30-й Иркутской Дивизии, вблизи строения № 6/1, — информационный стенд.
В Прикубанском округе:
- улица Тургенева, вблизи строения № 203А, — торговый павильон;
- улица Бульвар Интернациональный — вблизи строения № 203, — заборное ограждение;
- улица Кореновская, вблизи строения № 18, — летнее кафе;
- улица Звенигородская, вблизи строения № 10, — шлагбаум;
- улица Народная, вблизи строения № 7, — шлагбаум;
- улица Голубиная, шлагбаумы вблизи строений № 28 и № 42;
- улица Луганская, вблизи строения № 1, — шлагбаум;
- улица 9-я Тихая, вблизи строения № 9 — настенное панно.
В Центральном округе:
- улица Стасова, вблизи строения № 21/2 — металлический гараж.
Напомним, что Министерство образования России не согласовало властям Краснодара новый генплан. В нем нарушены границы вузов.
Как писали Юга.ру, власти Краснодара рассказали, как будут ограничивать этажность высотных домов.