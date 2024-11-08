Мэрия Краснодара начнет сносить гаражи и рекламные стенды. Где уберут незаконные постройки

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Власти Краснодара решили снести рекламные конструкции и гаражи в нескольких районах города

7 ноября администрация Краснодара опубликовала постановления о демонтаже самовольно размещенных конструкций. В их числе гаражи, ограждения, информационные стенды, шлагбаумы, заборы, торговые павильоны.

Когда приступят к сносу и в какой срок это сделают — не уточняется.

В Западном округе под снос попали:
  • проспект Чекистов, вблизи строения № 8, — металлический гараж;
  • улица Калинина, вблизи строения № 466/6, — заборное ограждение;
  • улица Рашпилевская, вблизи строения № 343, — информационный стенд;
  • улица Дзержинского, вблизи строения № 28/1, — информационный стенд;
  • улица Котовского, вблизи строения № 119, — информационные стенды № 1 и № 2;
  • улица Красная, угол улицы Пашковской — светодиодный экран.
В Карасунском округе:
  • улица Сормовская, вблизи строения № 199, — металлические гаражи № 1, № 2, № 3, № 4, № 5;
  • поселок Лорис, улица Новая, напротив строения № 39, — металлические гаражи № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7;
  • улица Конечная, пирсы вблизи строений № 2/3, № 4, № 8, № 10, № 14, № 16, № 22А;
  • улица Конечная, металлические конструкции вблизи строений № 4 (№ 1 и № 2), № 14;
  • улица Конечная, заборные ограждения вблизи строений № 2/3, № 4, № 14;
  • улица Гидростроителей, вблизи строения № 55, — информационные стенды № 1, № 2;
  • улица Сормовская, вблизи строения № 204/5, — информационные стенды № 1, № 2, № 3;
  • улица 30-й Иркутской Дивизии, вблизи строения № 6/1, — информационный стенд.
В Прикубанском округе:
  • улица Тургенева, вблизи строения № 203А, — торговый павильон;
  • улица Бульвар Интернациональный — вблизи строения № 203, — заборное ограждение;
  • улица Кореновская, вблизи строения № 18, — летнее кафе;
  • улица Звенигородская, вблизи строения № 10, — шлагбаум;
  • улица Народная, вблизи строения № 7, — шлагбаум;
  • улица Голубиная, шлагбаумы вблизи строений № 28 и № 42;
  • улица Луганская, вблизи строения № 1, — шлагбаум;
  • улица 9-я Тихая, вблизи строения № 9 — настенное панно.
В Центральном округе:
  • улица Стасова, вблизи строения № 21/2 — металлический гараж.

Напомним, что Министерство образования России не согласовало властям Краснодара новый генплан. В нем нарушены границы вузов.

Как писали Юга.ру, власти Краснодара рассказали, как будут ограничивать этажность высотных домов.

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