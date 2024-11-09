Краснодарский театр драмы бесплатно покажет видеоверсию спектакля «Макбет» по Шекспиру

10 ноября в камерном зале можно будет посмотреть видеоверсию спектакля «Макбет» в постановке Пермского театра «У моста». В основе сценария лежит одноименная пьеса Уильяма Шекспира.

«Исторические костюмы и грандиозная декорация полностью соответствуют эпохе. Судьба доблестного воина Макбета оказывается в руках тёмных сил. Три ведьмы предвещают, что именно ему суждено стать королём Шотландии. Теперь ничто не может остановить его, ведь, согласно пророчеству, он неуязвим для простого смертного», — так описывают постановку организаторы показа.

«Макбет» — одна из наиболее известных трагедий Уильяма Шекспира. Он написал произведение об опасности чрезмерной жажды власти.

После просмотра состоится обсуждение постановки с театральным критиком Верой Сердечной.

Начало показа в 18:00. Вход свободный, однако необходима предварительная регистрация.

Проект «ТелеТеатр» стартовал в мае 2022 года. Зрителям показывают видеозаписи российских спектаклей, отличившихся на крупных фестивалях или отмеченных ведущими критиками. Так, в разное время краснодарцы могли оценить постановки «Жизель Ботаническая», «Тайм-аут», «Танцующая в темноте», «Аламжи», «Анна Каренина» и другие.