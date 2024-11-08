В Краснодаре состоится лекция о династии Романовых
В Краснодаре состоится лекция «Династические связи династии Романовых» (12+)
Краснодарский образовательный проект «Популярная история» анонсировал лекцию «Династические связи династии Романовых». Встреча пройдет 10 ноября.
Слушатели узнают, откуда взялись Романовы и кем они были при Рюриковичах. Также собравшимся расскажут, как связи влияли на их выдвижение, усиление влияния на международной арене и нахождение в эпицентре больших скандалов.
Студент факультета истории, социологии и международных отношений Игорь Монин проведет лекцию и расскажет обо всём перечисленном.
Встреча состоится в кофейне Dialogue по адресу улица Седина, 143. Начало в 14:00. Стоимость участия — пожертвование от 300 рублей.
Как писали Юга.ру, Краснодарский музей имени Коваленко анонсировал на 14 ноября лекцию «Советский фарфор 20-30-х годов и общественное питание». Коллекционер Ирина Паршикова расскажет, как производство посуды для широких масс использовали для агитации и пропаганды.