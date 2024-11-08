В Краснодаре состоится лекция о династии Романовых

Краснодарский образовательный проект «Популярная история» анонсировал лекцию «Династические связи династии Романовых». Встреча пройдет 10 ноября.

Слушатели узнают, откуда взялись Романовы и кем они были при Рюриковичах. Также собравшимся расскажут, как связи влияли на их выдвижение, усиление влияния на международной арене и нахождение в эпицентре больших скандалов.