В Краснодаре состоится лекция о династии Романовых

Краснодарский край

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  • Император Николай I, едущий в одноместных санях, неизвестный гравер, 1853 год, работа хранится в Эрмитаж © Скриншот изображения с сайта www.hermitagemuseum.org
    Император Николай I, едущий в одноместных санях, неизвестный гравер, 1853 год, работа хранится в Эрмитаж © Скриншот изображения с сайта www.hermitagemuseum.org
  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

В Краснодаре состоится лекция «Династические связи династии Романовых» (12+)

Краснодарский образовательный проект «Популярная история» анонсировал лекцию «Династические связи династии Романовых». Встреча пройдет 10 ноября.

Слушатели узнают, откуда взялись Романовы и кем они были при Рюриковичах. Также собравшимся расскажут, как связи влияли на их выдвижение, усиление влияния на международной арене и нахождение в эпицентре больших скандалов.

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Встреча состоится в кофейне Dialogue по адресу улица Седина, 143. Начало в 14:00. Стоимость участия — пожертвование от 300 рублей.

Как писали Юга.ру, Краснодарский музей имени Коваленко анонсировал на 14 ноября лекцию «Советский фарфор 20-30-х годов и общественное питание». Коллекционер Ирина Паршикова расскажет, как производство посуды для широких масс использовали для агитации и пропаганды.

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В Краснодаре состоится лекция о династии Романовых
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