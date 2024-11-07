Генпрокуратура проверит информацию об убийстве леопарда Терека в нацпарке Сочи. Минприроды не комментирует трагедию
Минприроды России не ответило экологам на вопросы об убийстве леопарда Терека. Они обратились в Генпрокуратуру РФ
Предыстория: 15 июля 2024 года самца переднеазиатского леопарда Терека должны были выпустить в дикую природу. По информации экологов, животное застрелили.
Тогда Минприроды и Центр восстановления леопардов не комментировали трагедию. Прокуратура Краснодарского края начала проверку.
В сентябре эколог на условиях анонимности рассказал, что из выпуска устроили «шоу» для чиновников, на которое не пригласили ученых.
29 августа экологи направили запрос в Минприроды. Они пытались узнать, достоверны ли сведения об отстреле леопарда, кто принимал решение о месте выпуска и насколько профессионально оно было оборудовано, а также что сделали с останками убитого животного, имеющими научную ценность.
Прокуратура изъяла тигрицу у жителя Краснодарского края:
Минприроды пообещало разобраться в ситуации, однако ответа до сих пор нет.
5 ноября «Экспертный совет по заповедному делу» сообщил, что обратился в Генпрокуратуру в связи с нарушением Минприроды РФ порядка рассмотрения обращений граждан, установленных законом.
До середины XX века переднеазиатский леопард был обычным представителем фауны Кавказа, но из-за усиленного истребления его численность резко сократилась. Сейчас популяция полностью исчезла. Для восстановления вида Минприроды РФ открыло Центр восстановления леопарда на Кавказе.
Как писали Юга.ру, волонтер из Владикавказа спасла львенка. Его держали в кальян-баре Грозного для развлечения посетителей.