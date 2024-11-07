Генпрокуратура проверит информацию об убийстве леопарда Терека в нацпарке Сочи. Минприроды не комментирует трагедию

Минприроды России не ответило экологам на вопросы об убийстве леопарда Терека. Они обратились в Генпрокуратуру РФ

Предыстория: 15 июля 2024 года самца переднеазиатского леопарда Терека должны были выпустить в дикую природу. По информации экологов, животное застрелили.



Тогда Минприроды и Центр восстановления леопардов не комментировали трагедию. Прокуратура Краснодарского края начала проверку.



В сентябре эколог на условиях анонимности рассказал, что из выпуска устроили «шоу» для чиновников, на которое не пригласили ученых.

29 августа экологи направили запрос в Минприроды. Они пытались узнать, достоверны ли сведения об отстреле леопарда, кто принимал решение о месте выпуска и насколько профессионально оно было оборудовано, а также что сделали с останками убитого животного, имеющими научную ценность.

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Минприроды пообещало разобраться в ситуации, однако ответа до сих пор нет.



5 ноября «Экспертный совет по заповедному делу» сообщил, что обратился в Генпрокуратуру в связи с нарушением Минприроды РФ порядка рассмотрения обращений граждан, установленных законом.

До середины XX века переднеазиатский леопард был обычным представителем фауны Кавказа, но из-за усиленного истребления его численность резко сократилась. Сейчас популяция полностью исчезла. Для восстановления вида Минприроды РФ открыло Центр восстановления леопарда на Кавказе.