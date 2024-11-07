Сотни домов на целый день останутся без света 7 ноября в Краснодаре

В Краснодаре планово отключат электричество. Рассказываем, где в этот раз не будет света

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 7 ноября отключат электроэнергию.



С 9:00 до 17:00 света не будет по адресам: Рашпилевская, 34;

Калинина, 197, 201;

Длинная, 82-96, 93-105;

Октябрьская, 165;

Кирова, 110-136, 101-111, 117-127;

поселок Знаменский улица Светлая;

1-я Гвардейская;

Звенигородская, 2-14, 26-32;

Голубиная, 30-42, 31-43;

Народная, 31;

Ямская, 2;

Гиагинская, 9, 5-13, 8-18;

Архангельская, 2-14, 1-15, 19-49, 34-46, 20-48;

Народный переулок, 2;

Звенигородская, 2-8;

Административная, 15-29, 8-20;

Народная, 2-12, 1-13;

Прерывистый переулок, 2-14, 1-13;

Гуденко, 3, 6, 17-29, 16-30;

Луганская, 5-13;

Милицейская, 6-10, 3-21;

Верная, 1-21, 37-39;

Сенная, 4-6, 1-5;

Семеновская, 183, 210-248, 163-193;

Посадская, 1-5, 6-18, 9-19;

Троицкая, 152-176, 237-265

Новочеркасская, 2-14, 152-162, 163;

1-й Архангельский проезд, 13-35, 2-28;

2-й Архангельский проезд, 1-21, 2-4, 18-40;

3-й Архангельский проезд, 6-52, 1-31;

5-й Архангельский проезд, 11, 2-12, 3-7;

6-й Архангельский проезд, 2-2, 14-38, 1-27, 35-51;

1-й Звенигородский проезд, 1-21, 2-22;

2-й Звенигородский проезд, 1-21, 2-36, 35-41;

3-й Звенигородский проезд, 16-22, 19-25;

Заводовского, 44-46;

Беломорская, 22-28;

Холмогорская, 23-77, 2-60;

Поморская, 24-76;

Российская, 440;

Звездная, 14;

Красюка, 33-45;

Агрономическая, 236-262, 233-245;

Шолохова, 20-24, 13-29, 28-42;

Шаляпина, 28;

Концевича, 14-22, 17-25;

Косенко, 4, 10-12;

Хаджинова, 10-12;

Алуштинская, 236-262;

Ангарская, 24-40, 19-29, 31-39;

Алмазная, 19-29, 18-26;

Есенина, 261-281, 82, 236-262;

Агрохимическая, 111, 121;

1-й переулок Шаляпина, 1-5;

2-й переулок Шаляпина, 1-9, 2-6;

Гомельская, 1-9, 2-8;

Есенина переулок, 2-16;

Вечная, 30;

Пригородная, 1/16, 1/18, 1-7, 12, 17-21, 29;

Голубиная, 1-27, 2-28;

Ивановская, 168-174;

Средняя, 2-10, 1-17.

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С 10:00 до 14:00 на улицах: Ставропольская, 85, 87;

Маяковского, 135-137. А с 13:00 до 17:00: Чкалова, 36-56, 41, 51-59;

Горького, 13-47, 32-54;

Рашпилевская, 34;

Благоева, 2, 15-27;

Трудовой Славы, 25, 27. Также с 9:00 до 17:00 ограничат подачу электричества по адресам: Есенина, 16;

НСТ «Садовод 2».