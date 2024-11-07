Сотни домов на целый день останутся без света 7 ноября в Краснодаре

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре планово отключат электричество. Рассказываем, где в этот раз не будет света

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 7 ноября отключат электроэнергию.

С 9:00 до 17:00 света не будет по адресам:

  • Рашпилевская, 34;
  • Калинина, 197, 201;
  • Длинная, 82-96, 93-105;
  • Октябрьская, 165;
  • Кирова, 110-136, 101-111, 117-127;
  • поселок Знаменский улица Светлая;
  • 1-я Гвардейская;
  • Звенигородская, 2-14, 26-32;
  • Голубиная, 30-42, 31-43;
  • Народная, 31;
  • Ямская, 2;
  • Гиагинская, 9, 5-13, 8-18;
  • Архангельская, 2-14, 1-15, 19-49, 34-46, 20-48;
  • Народный переулок, 2;
  • Звенигородская, 2-8;
  • Административная, 15-29, 8-20;
  • Народная, 2-12, 1-13;
  • Прерывистый переулок, 2-14, 1-13;
  • Гуденко, 3, 6, 17-29, 16-30;
  • Луганская, 5-13;
  • Милицейская, 6-10, 3-21;
  • Верная, 1-21, 37-39;
  • Сенная, 4-6, 1-5;
  • Семеновская, 183, 210-248, 163-193;
  • Посадская, 1-5, 6-18, 9-19;
  • Троицкая, 152-176, 237-265
  • Новочеркасская, 2-14, 152-162, 163;
  • 1-й Архангельский проезд, 13-35, 2-28;
  • 2-й Архангельский проезд, 1-21, 2-4, 18-40;
  • 3-й Архангельский проезд, 6-52, 1-31;
  • 5-й Архангельский проезд, 11, 2-12, 3-7;
  • 6-й Архангельский проезд, 2-2, 14-38, 1-27, 35-51;
  • 1-й Звенигородский проезд, 1-21, 2-22;
  • 2-й Звенигородский проезд, 1-21, 2-36, 35-41;
  • 3-й Звенигородский проезд, 16-22, 19-25;
  • Заводовского, 44-46;
  • Беломорская, 22-28;
  • Холмогорская, 23-77, 2-60;
  • Поморская, 24-76;
  • Российская, 440;
  • Звездная, 14;
  • Красюка, 33-45;
  • Агрономическая, 236-262, 233-245;
  • Шолохова, 20-24, 13-29, 28-42;
  • Шаляпина, 28;
  • Концевича, 14-22, 17-25;
  • Косенко, 4, 10-12;
  • Хаджинова, 10-12;
  • Алуштинская, 236-262;
  • Ангарская, 24-40, 19-29, 31-39;
  • Алмазная, 19-29, 18-26;
  • Есенина, 261-281, 82, 236-262;
  • Агрохимическая, 111, 121;
  • 1-й переулок Шаляпина, 1-5;
  • 2-й переулок Шаляпина, 1-9, 2-6;
  • Гомельская, 1-9, 2-8;
  • Есенина переулок, 2-16;
  • Вечная, 30;
  • Пригородная, 1/16, 1/18, 1-7, 12, 17-21, 29;
  • Голубиная, 1-27, 2-28;
  • Ивановская, 168-174;
  • Средняя, 2-10, 1-17.

В Краснодаре в пятиэтажке на Красных Партизан до сих пор нет отопления:

С 10:00 до 14:00 на улицах:

  • Ставропольская, 85, 87;
  • Маяковского, 135-137.

А с 13:00 до 17:00:

  • Чкалова, 36-56, 41, 51-59;
  • Горького, 13-47, 32-54;
  • Рашпилевская, 34;
  • Благоева, 2, 15-27;
  • Трудовой Славы, 25, 27.

Также с 9:00 до 17:00 ограничат подачу электричества по адресам:

  • Есенина, 16;
  • НСТ «Садовод 2».

Как писали Юга.ру, в Новороссийске прокуратура начала проверку из-за проблем с отоплением.

ЖКХ Краснодар Энергетика

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