Сотни домов на целый день останутся без света 7 ноября в Краснодаре
В Краснодаре планово отключат электричество. Рассказываем, где в этот раз не будет света
Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 7 ноября отключат электроэнергию.
С 9:00 до 17:00 света не будет по адресам:
- Рашпилевская, 34;
- Калинина, 197, 201;
- Длинная, 82-96, 93-105;
- Октябрьская, 165;
- Кирова, 110-136, 101-111, 117-127;
- поселок Знаменский улица Светлая;
- 1-я Гвардейская;
- Звенигородская, 2-14, 26-32;
- Голубиная, 30-42, 31-43;
- Народная, 31;
- Ямская, 2;
- Гиагинская, 9, 5-13, 8-18;
- Архангельская, 2-14, 1-15, 19-49, 34-46, 20-48;
- Народный переулок, 2;
- Звенигородская, 2-8;
- Административная, 15-29, 8-20;
- Народная, 2-12, 1-13;
- Прерывистый переулок, 2-14, 1-13;
- Гуденко, 3, 6, 17-29, 16-30;
- Луганская, 5-13;
- Милицейская, 6-10, 3-21;
- Верная, 1-21, 37-39;
- Сенная, 4-6, 1-5;
- Семеновская, 183, 210-248, 163-193;
- Посадская, 1-5, 6-18, 9-19;
- Троицкая, 152-176, 237-265
- Новочеркасская, 2-14, 152-162, 163;
- 1-й Архангельский проезд, 13-35, 2-28;
- 2-й Архангельский проезд, 1-21, 2-4, 18-40;
- 3-й Архангельский проезд, 6-52, 1-31;
- 5-й Архангельский проезд, 11, 2-12, 3-7;
- 6-й Архангельский проезд, 2-2, 14-38, 1-27, 35-51;
- 1-й Звенигородский проезд, 1-21, 2-22;
- 2-й Звенигородский проезд, 1-21, 2-36, 35-41;
- 3-й Звенигородский проезд, 16-22, 19-25;
- Заводовского, 44-46;
- Беломорская, 22-28;
- Холмогорская, 23-77, 2-60;
- Поморская, 24-76;
- Российская, 440;
- Звездная, 14;
- Красюка, 33-45;
- Агрономическая, 236-262, 233-245;
- Шолохова, 20-24, 13-29, 28-42;
- Шаляпина, 28;
- Концевича, 14-22, 17-25;
- Косенко, 4, 10-12;
- Хаджинова, 10-12;
- Алуштинская, 236-262;
- Ангарская, 24-40, 19-29, 31-39;
- Алмазная, 19-29, 18-26;
- Есенина, 261-281, 82, 236-262;
- Агрохимическая, 111, 121;
- 1-й переулок Шаляпина, 1-5;
- 2-й переулок Шаляпина, 1-9, 2-6;
- Гомельская, 1-9, 2-8;
- Есенина переулок, 2-16;
- Вечная, 30;
- Пригородная, 1/16, 1/18, 1-7, 12, 17-21, 29;
- Голубиная, 1-27, 2-28;
- Ивановская, 168-174;
- Средняя, 2-10, 1-17.
В Краснодаре в пятиэтажке на Красных Партизан до сих пор нет отопления:
С 10:00 до 14:00 на улицах:
- Ставропольская, 85, 87;
- Маяковского, 135-137.
А с 13:00 до 17:00:
- Чкалова, 36-56, 41, 51-59;
- Горького, 13-47, 32-54;
- Рашпилевская, 34;
- Благоева, 2, 15-27;
- Трудовой Славы, 25, 27.
Также с 9:00 до 17:00 ограничат подачу электричества по адресам:
- Есенина, 16;
- НСТ «Садовод 2».
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