Всё против женщин. В Краснодаре выступит стендапер Кирилл Мазур

В Краснодар 18 декабря с концертом приедет резидент шоу Stand Up на канале ТНТ (18+)

В Краснодаре 18 декабря состоится выступление комика Кирилла Мазура. Стендапер представит программу «Всё против женщин!». Это мужской взгляд на трудности семейной жизни, сложности родительства и на то, через что проходит супруга, когда становится мамой.

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Кирилл Мазур — финалист проекта «Открытый микрофон», победитель проекта «Мани Майк» и шестого сезона «Большого шоу», участник программы «Концерты» в составе команды «Комики» и резидент шоу Stand Up на канале ТНТ. Выступление Мазура пройдет в ДК Железнодорожников по адресу улица Привокзальная площадь, 1. Начал концерта в 19:00.