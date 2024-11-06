Заморозки и снег зафиксировали в Краснодаре, Анапе и Новороссийске в первые дни ноября. Когда уйдут холода?

В Краснодарском крае в ночь на 6 ноября температура опустилась ниже нуля

6 ноября синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что ночью в Краснодаре температура опустилась до -0,8 °С. При этом первые заморозки были 27 октября, тогда воздух остыл до -0,2 °С.

Днем 5 ноября в некоторых районах Краснодара также заметили первый снег. Мелкие снежинки несколько минут наблюдали на улице Красной и в районе Горпарка.