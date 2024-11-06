Заморозки и снег зафиксировали в Краснодаре, Анапе и Новороссийске в первые дни ноября. Когда уйдут холода?
В Краснодарском крае в ночь на 6 ноября температура опустилась ниже нуля
6 ноября синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что ночью в Краснодаре температура опустилась до -0,8 °С. При этом первые заморозки были 27 октября, тогда воздух остыл до -0,2 °С.
Днем 5 ноября в некоторых районах Краснодара также заметили первый снег. Мелкие снежинки несколько минут наблюдали на улице Красной и в районе Горпарка.
Ниже нуля температура ночью опускалась и прибрежных городах. В Анапе иней заметили на траве и стеклах автомобилей, а в Новороссийске из-за заморозков над морем образовалась дымка. Это явление происходит из-за разницы температур.
При этом синоптики сообщают, что похолодание в Краснодарском крае не задержится.
«С 6 ноября на территорию края начнут поступать чуть более теплые воздушные массы. Конец недели обещает довольно благоприятную погоду», — сообщает краевой ЦГМС.
По данным Краснодарского гидрометцентра, ночью 7 и 8 ноября температура воздуха составит от +1 до +6 °С, днем потеплеет до +15 °С.
Как писали Юга.ру, синоптики рассказали, когда и какой мощности ожидаются магнитные бури в Краснодарском крае в ноябре.