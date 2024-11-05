В Адыгее до конца ноября запустят 30 зарядных станций для электромобилей

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов рассказал, в каких районах республики до конца ноября заработают зарядные станции для электромобилей

В своем телерам-канале Мурат Кумпилов отметил, что до конца ноября в Адыгее запустят 30 зарядных станций для электромобилей. Эти точки быстрой зарядки мощностью около 22 кВт способны сократить время подзарядки до 40 минут. У каждой станции организуют от двух до четырех машиномест.

«При выборе места размещения мы учитывали техническую доступность и удобство для автомобилистов. Станции будут практически в каждом районе, у всех въездов на территорию республики», — подчеркнул глава Адыгеи.

Зарядные станции уже появились: возле ТЦ «Майкоп Молл»;

на улице Депутатской в Майкопе;

у придорожного кафе возле аула Тугургой;

у комплекса дорожного сервиса близ аула Пчегатлукай; Несколько объектов заработают возле Энема, Адыгейска, в Тахтамукайском районе и туристической зоне Майкопского района.

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По словам главы региона, для установки зарядного оборудования власти взаимодействуют с инвесторами, которые получат компенсацию на реализацию проектов в 2024 году. Общая сумма субсидии — 82,8 млн рублей. По условиям соглашения, инвестор будет отвечать за бесперебойное функционирование станций в течение пяти лет.