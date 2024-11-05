В Адыгее до конца ноября запустят 30 зарядных станций для электромобилей

Адыгея

Распечатать

  • © Фото Алексея Гусева
    © Фото Алексея Гусева

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов рассказал, в каких районах республики до конца ноября заработают зарядные станции для электромобилей

В своем телерам-канале Мурат Кумпилов отметил, что до конца ноября в Адыгее запустят 30 зарядных станций для электромобилей. Эти точки быстрой зарядки мощностью около 22 кВт способны сократить время подзарядки до 40 минут. У каждой станции организуют от двух до четырех машиномест.

«При выборе места размещения мы учитывали техническую доступность и удобство для автомобилистов. Станции будут практически в каждом районе, у всех въездов на территорию республики», — подчеркнул глава Адыгеи.

Зарядные станции уже появились:

  • возле ТЦ «Майкоп Молл»;
  • на улице Депутатской в Майкопе;
  • у придорожного кафе возле аула Тугургой;
  • у комплекса дорожного сервиса близ аула Пчегатлукай;

Несколько объектов заработают возле Энема, Адыгейска, в Тахтамукайском районе и туристической зоне Майкопского района. 

Читайте также:

По словам главы региона, для установки зарядного оборудования власти взаимодействуют с инвесторами, которые получат компенсацию на реализацию проектов в 2024 году. Общая сумма субсидии — 82,8 млн рублей. По условиям соглашения, инвестор будет отвечать за бесперебойное функционирование станций в течение пяти лет.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае начнут выдавать автономера с новым кодом региона. Они будут виртуальными.

Автомобили Адыгея Инфраструктура Мурат Кумпилов Топливо Транспорт Экология Электромобили Энергетика

Новости

Лекции, театральные чтения, кинопоказы, ярмарка. В Краснодаре состоится фестиваль детской книги
Краснодарцев приглашают на читку и обсуждение пьесы «Племена»
Десять Апостолов: в краснодарском «Городском саду» высадили дубы-крупномеры
Сколько кондукторов и водителей не хватает в трамваях и троллейбусах Краснодара
В Краснодарский край завезли «турецкий грипп». Что известно о вирусе и количестве заболевших
Жители Краснодарского края смогут увидеть самый яркий звездопад осени

Лента новостей

Реклама на сайте