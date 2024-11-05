Дожди, мокрый снег и ветер. Какая погода будет в Краснодарском крае в начале рабочей недели
Синоптики рассказали о погоде на Кубани в начале рабочей недели
Краснодарский ЦГМС сообщил, что 5-6 ноября в Краснодарском крае будет переменная облачность.
Во вторник и среду облачно с прояснениями. Утром 5 ноября в отдельных районах сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Также ожидаются ливни с грозой и порывами ветра до 20-23 м/с, в отдельных районах до 24-29 м/с. В предгорных районах и горах сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед.
Температура воздуха ночью +2…-3 °С, в предгорных районах -3…-8 °С, в горах -3…-8 °С. Днем воздух прогреется до 5-10 °С. На Черноморском побережье ночью 0-5 °С, днем 5-10 °С.
Как писали Юга.ру, города Краснодарского края настиг циклон «Мартина». Для него характерна теплая погода и сильный ветер до 27 м/с.