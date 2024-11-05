Дожди, мокрый снег и ветер. Какая погода будет в Краснодарском крае в начале рабочей недели

Синоптики рассказали о погоде на Кубани в начале рабочей недели

Краснодарский ЦГМС сообщил, что 5-6 ноября в Краснодарском крае будет переменная облачность.

Во вторник и среду облачно с прояснениями. Утром 5 ноября в отдельных районах сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Также ожидаются ливни с грозой и порывами ветра до 20-23 м/с, в отдельных районах до 24-29 м/с. В предгорных районах и горах сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед.